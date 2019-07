Július 5–7. között a rockzene sztárjai és rajongói a Woodstocki Fesztivál 50. évfordulója előtt tisztelegnek. A hazai megemlékezések között egyedülálló módon a paksi Gastroblues Fesztiválon többek között olyan közreműködők is fellépnek, akik fél évszázaddal ezelőtt Woodstockban is zenéltek a színpadon. A Ten Years After együttes ott vált igazán világhírűvé, Miller Anderson pedig a Keef Hartley Band énekes-gitárosaként szerepelt az egykori rendezvényen.