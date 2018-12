Néhány hónappal ezelőtt foglalkoztam Kissinger írásával (How the Enligtenment Ends), amelyben Amerika egyik legtekintélyesebb politikusa és diplomatája arról értekezett, hogy milyen veszélyeket hordoz magában a mesterséges intelligencia (MI) eljövetele. Fontos kérdés ez, de ami még ennél is lényegesebb, hogy vajon a mesterséges intelligencia milyen értékválasztásokat jelent, melyek lehetnek a legalapvetőbb európai értékek és hagyományok, amelyek nélkül az MI nem válhat a mi mindennapjaink részévé és kaphat relatív önállóságot hosszabb távon.