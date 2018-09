A Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központja által készített kutatásban a Jobbik lehetőségeit elemezték. A Századvég szerint a Jobbik helyzetét nem csupán a csúfos választási eredmény, hanem a tiltott pártfinanszírozási ügyek is befolyásolják.

A kutatás szerint a külső érdekkörök befolyása mindig is számottevő volt a szebb napokat látott pártnál. A cukiságkampány előtti időkben a keleti, orosz befolyás volt jellemző, majd később Simicska Lajos tette rá kezét a pártra.

Vona Gábor kudarcos politikájának köszönhetően a Jobbik teljesen elhiteltelenedett. A korábbi szavazótábora elfordult tőle, átpártoltak a Toroczkai László és Dúró Dóra által fémjelzett Mi Hazánk Mozgalomhoz és a baloldali szavazók sem hagyták el pártjukat a Jobbikért. Vona Gábor informális befolyása lemondása ellenére is nagy a párt életére, ezt mutatja, hogy az ő emberei (az ex-szkinhed Sneider és a zsidókat listázó Gyöngyösi) kerültek vezető pozícióba. A párt belső problémái is egyre halmozódnak, például Volner János is önállósította magát.

A népszerűségét folyamatosan veszítő párt egész egyszerűen nem képes tematizálni, inkább csak belső feszültségeik kerülnek felszínre, amivel újabb bizonyítékát adják annak, hogy tökéletesen beillenek a balliberális pártok közé.

A Századvég kutatása több megoldási lehetőséget is felvázol az adósságok kifizetésétől egészen a megszűnésig. A teljes anyag itt érhető el.

Borítófotó: Sneider Tamás, a Jobbik elnöke (j) és Gyöngyösi Márton frakcióvezető Hova tovább Jobbik? címmel előadást tart a Jobbik Magyarországért Alapítvány családi napján a budapesti Pálvölgyi-barlangnál 2018. augusztus 20-án. Mellettük Perge Henrietta kommunikációs munkatárs. (MTI Fotó: Mónus Márton)