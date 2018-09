A német kormánypártok népszerűsége a 2015-ben kitört bevándorlási válság óta lejtmenetben van, de ahelyett, hogy markánsan korrigálnák saját hibáikat, tovább gerjesztik a feszültséget. A többek között Merkel kancellár állításait is cáfoló Hans-Georg Maassen, belbiztonsági vezető ügye a sokadik kormányválságot robbantotta ki. Ráadásul a német választóknak az sem tetszik, ahogy a kormánypártok elsikálták a dolgot.

Pár hete a Figyelő is beszámolt Hans-Georg Maassen, a német belföldi titkosszolgálatok által kirobbantott galibáról. Maassen ugyanis azt merte állítani, nincs olyan információ a birtokukban, amely bizonyítaná a teljes politikai és médiaelit állításait, miszerint a chemnitzi utcai gyűlések során neonácik vadásztak külföldinek kinéző emberekre.

Maassen ezzel többek között Merkelnek is ellent mondott, aki szintén ezt a narratívát terjesztette nyilatkozataiban. De nem a kancellár akarta ezt a legvehemensebben megtorolni, hanem pártcsaládjának koalíciós partnere, a német szociáldemokraták (SPD).

Az SPD egyből Maassen torkának ugrott, és minden fórumon a belbiztonsági hivatal vezetőjének fejét követelte, azt terjesztve róla, hogy szemet huny a szélsőjobboldaliak által elkövetett bűncselekmények felett, valamint hogy az AFD-vel rokonszenvezik.



Horst Seehofer német belügyminiszter (j) és Hans-Georg Maassen, a német nemzetbiztonságért felelős Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal elnöke a hivatal éves jelentését ismertető berlini sajtóértekezleten 2018. július 24-én.

Ahogy arról a szeptember 20-án megjelent számunkban is beszámoltunk, Horst Seehofer belügyminiszter, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke mindent megtett Maassenért, de az SPD továbbra is ragaszkodott Maassen lemondásához. Végül most vasárnap egy “kompromisszumos” megoldással lezárták az ügyet. Ugyan elmozdították a belbiztonság éléről, de az SPD-nek mégsem sikerült teljesen elsüllyesztenie Maassent, ahogy tervezték. Végül el kellett fogadniuk, hogy belügyminiszteri tanácsadóként folytatja tevékenységét.

Hiába “mentette” meg a CSU, és annak elnöke, Horst Seehofer belügyminiszter Maassent, ez a hajcihő már így is elég bajt okozott a kormánypártoknak, melyek támogatottsága példátlan mértékben csökkent az ügynek köszönhetően. Ezt Pócza István, a Századvég munkatársa az M1 aktuális csatornán fejtette ki hétfőn.

Németország erősen intézményközpontú, és az emberek most azt látják, hogy az intézményrendszerek kezdenek összeomlani, ez pedig a kormánypártok népszerűségének csökkenéséhez vezet - fűzte hozzá a szakértő.

A történet mindennél jobban megmutatja, mekkora galibát tud okozni Németországban, ha egy fontos hivatal vezetőjének nyilatkozata nem illeszthető bele az erősen központi irányítás alatt álló média által felépített mesterséges valóságba. Valamint arra is rámutat, mekkora erőfeszítésébe kerül Merkeléknek és az SPD-nek, hogy ne bukjon a koalíció. Ez jelenleg minden erejüket felemészti, emiatt képtelenek visszaépíteni a stabilitáshoz szükséges bizalmi szintet a német választók körében.

