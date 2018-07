Seehofer mestertervéről - amelyet mint pártelnök, és nem mint belügyminiszter fog beterjeszteni - a német Die Welt írt. A lap szerint a CDU bajor testvérpártjának elnöke vasárnap mutatta be javaslatait a CSU-nak. E szerint ki kell bővíteni a meglévő toloncházak férőhelyeit, és a tartományoknak is bővíteniük kellene a fogházi helyek számát. Azt is javasolja, hogy a szövetségi rendőrség a repülőtereken működtessen több fogdát, és kapacitásukat is növelje meg, hogy ott gyűjthessék össze az egy repülőt kitöltő, kitoloncolásra váró migránsokat.

A CSU-s javaslatnak az is része, hogy csökkenteni kell az elutasító határozatok elleni jogorvoslati lehetőségeket, és a jövőben a migránsokat köteleznék, hogy vegyék ki a részüket fellebbezési eljárás költségeiből.

Seehofer a belügyminisztérium költségvetését újabb 6 millióval növelné meg, amiből a származási és tranzit országokban javítanának az ottani rendőrség kiképzésén és felszerelésén, ehhez a szocdem vezetésű külügyminisztériumtól is átcsoportosítana forrásokat.

A belügyminiszter kemény eszközöket vetne be, Merkel mégis hajlandó mindezt elfogadni, kivéve egyetlen pontot, amely szinte az egész koalíciós válságért felelős: a már más tagországban regisztrált migránsok határokon való visszafordítását. Ebben valószínűleg továbbra sem tudnak majd megegyezni a felek. Márpedig Seehofer ezt jelölte meg mint esetleges pártelnöki és belügyminiszteri tisztségeiben maradásának feltételét.

Az is bizonytalan, mi lesz Seehofer mestertervének többi javaslatával, hiszen a koalíciós partner szociáldemokraták, biztosan több ponton is fel fognak háborodni. Viszont ahhoz, hogy törvény szülessen a CSU elnökének csomagjából, a szocdemek támogatására is szükség van. Ráadásul ezzel párhuzamban a szövetségi belügyminisztériumban is dolgoznak egy migrációs csomagon, ám arról még ennyi sem tudható.

Így jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy Seehofer alatt erősen rezeg a léc, Merkel viszont, bár politikailag nem sértetlenül, de újabb belpolitikai krízist fog átvészelni.