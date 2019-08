„Továbbra is a kétállami megoldásra kell törekedni a palesztin-izraeli konfliktus rendezésében” – jelentette ki Angela Merkel német kancellár pénteken Berlinben Mahmúd Abbász palesztin elnökkel folytatott megbeszélése előtt.

A kancellár kifejtette, hogy az izraeli és a palesztin népnek egyaránt van joga ahhoz, hogy békében és biztonságban éljen, és ez a német kormány felfogása szerint csak akkor lehetséges, ha a két nép a nemzetközi megállapodások figyelembe vételével megegyezik abban, hogy mindkettőnek lesz saját állama.

Továbbra is erre kell törekedni, „akkor is, ha a cél elérése egyre nehezebbnek bizonyul” – mondta Angela Merkel. Mahmúd Abbász aláhúzta, hogy a Palesztin Nemzeti Hatóság is a kétállami megoldást pártolja, és hajlandó a tárgyalásokra, de a megoldás alapját csak az 1967-es határok képezhetik.