Stefan Schubert exkluzív információkat tárt a fel a 2016. december 19-ei terrorista merényletről, amit Anis Amri a karácsonyi vásárban követett el, amikor egy kamionnal belehajtott a tömegbe. Schubert szerint a német kormány valótlan információkat hozott nyilvánosságra a terroristával kapcsolatban, hogy ezzel is nehezítsék elfogását. Az író szerint mindezt azért tették, hogy lehallgathassák a férfit és fény derüljön a terrorista hálózatra. Schuber szerint a német kormánynak ez fontosabb volt, mint saját polgárainak biztonsága.

Merkelig érnek a szálak?

Az író által megszerzett titkos dokumentumokból kiderül, hogy Amrit szándékosan engedték szabadon. „Ha megfigyeljük, hova vezetnek a szálak, kik hozták meg ezt döntést a bűnügyi rendőrségtől a belső titkosszolgálaton és a kancellári hivatalon át a szervezetek közötti koordinációig, akkor megállapítható, hogy politikai döntés született, a szövetségi kormány hozta meg a végső döntést, amiért a kancellári hivatal, és az által maga Angela Merkel a felelős” – fogalmazott Schubert.

Schubert szerint a rendőrség tevékenyen közrejátszik a migránsbűnözés elhallgatásában, akár a bűnügyi statisztikák „kozmetikázásával”, akár más módokon. Az író szerint erre azért volt szükség, hogy a tartományi választásokon ne a migránsok legyenek a központi téma, így megakadályozandó az alternatív politikai erők (lásd AfD, Zöldek) megerősödését.

Baloldali médiatúlsúly

A volt rendőr kitért a kölni erőszakra is, melynek elhallgatásában a német média is szerepet játszott, ám az eset körüli felháborodás miatt nem sikerült eltitkolni. „Németországban 20-30 éve a baloldal szimpatizánsai vannak többségben, ha megnézzük az újságokat, a közszolgálati tévécsatornákat, azok is kampányt folytattak a menekültek befogadása mellett: dicsérték magukat, mennyire humánusak, és nem beszéltek a hátrányokról” – jelentette ki Schubert, majd azzal folytatta, hogy most ez az alternatív médiumok megjelenésével, az AfD Bundestagba való bejutásával megváltozott, valódi kultúrharc alakult ki.