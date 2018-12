Merkel szerint a CDU a politikai közép „egyetlen néppártja", és az a feladata, hogy összefogja „Németországot, Európát, az idős és a fiatal nemzedéket, Keletet és Nyugatot, az erősebbeket és a gyengébbeket, várost és vidéket, a helyieket és a migránsokat". Ízlelgessük egy kicsit ezt a kijelentést.

A politikailag is megbukott kancellárasszony még utolsó pártelnöki beszédében sem hajlandó szemügyre venni a valóságot, nevezetesen, hogy az elhibázott bevándorláspolitikája okozta vesztét. Ilyen fanatizmust a német részről utoljára a Nagynémet Birodalom (a náci Németország) idején láthattunk.

A migránsokat egy kotlóstyúk reflexével védelmező Merkelt az elmúlt 3 év sorozatos terrortámadásai és migránsok által elkövetett bűncselekményei sem tudják kibillenteni álomvilágából, de még saját bukása sem elegendő hozzá.

A párt előtt álló feladatokat sorolva kiemelte, hogy megosztottá vált a német társadalom, csak azt nem teszi hozzá, hogy mindez miatta alakult így. Kihívásként említette a társadalom öregedését is, amely „teljesen új megpróbáltatásoknak teszi ki a szociális rendszereket" (a migránsok segélyezéséről itt is hallgatott), és a „technológiai fejlődés, amely az orvostudománytól a közlekedésen át az energetikáig sok esélyt kínál, de kérdéseket is felvet az emberi méltósággal kapcsolatban, például az algoritmusoktól való függőség vagy a génkutatás ügyében".

A CDU-nak ebben a helyzetben is helyt kell állnia, „ismét be kell bizonyítanunk, hogy határozottan megvédjük életformánkat, liberális értékeinket és érdekeinket, belül és kívül egyaránt" - mondta Angela Merkel búcsúbeszédében, amelyben kiemelte, hogy öröm és megtiszteltetés volt számára a párt vezetése, és a következő években kormányfőként kíván hozzájárulni kihívások megválaszolásához.

De vajh milyen életformára gondolt a kancellárasszony? Tudjuk, hogy Európa az elmúlt 2000 évben a keresztény életformát preferálta, ám ezt éppen Merkel és a hozzá hasonló bevándorláspárti vezetők akarják szétzilálni. A már csak nevében kereszténydemokrata CDU Merkel vezetése alatt liberális irányváltáson ment át, ezért nem világos, hogy mit ért Merkel „életforma” alatt.

A CDU 31. kongresszusa rendkívüli érdeklődés mellett kezdődött, a kétnapos rendezvényre 1700 újságíró regisztrálta magát, és ezernél is több vendéget hívtak meg. A tanácskozáson tisztújítást tartanak, a párt új elnökét még pénteken megválasztja az 1001 küldött.

Ketten esélyesek a pártelnökségre

Miután Merkel bejelentette lemondását, páratlan elnökválasztási kampány bontakozott ki, amelynek során világossá vált, hogy a verseny a távozó elnök bizalmasai között számon tartott Annegret Kramp-Karrenbauer főtitkár és egy korábbi párton belüli vetélytársa, a politikába csaknem tíz év után visszatérő volt parlamenti (Bundestag-) frakcióvezető, Freidrich Merz között dől el. A témáról itt írtunk bővebben.

