A cég 1916-tól viseli nevét, elődjét pedig 1913-ban alapították. Eleinte repülőgépgyárként működött, de az évtizedek során átállt a gépjármű gyártásra. Az 1990-es évekre a világ egyik vezető autógyártójává vált a BMW, ezt a pozícióját pedig sikeresen megőrizte konszernként a mai napig. Mára ráadásul már a cégcsoporthoz tartoznak a Mini és a Rolls-Royce márkák is.

Világszerte 16 gyárat és telephelyet üzemeltet a BMW, és további 5 kisebb üzemet. A cég törzsgyára és központja Münchenben található, legnagyobb csarnoka pedig Dingolfing városában, amely naponta 1400 autó előállítására képes 20 ezer fő alkalmazása mellett. A gyárak sorát fogja gyarapítani a Debrecen melletti gyár, amely több mint 1 milliárd euróból fog megépülni.

A magyarországi gyár különlegessége a BMW szerint az lesz, hogy hagyományos és elektromos meghajtású autókat is képes lesz előállítani, akár egyazon gyártósoron is. A beruházásnak köszönhetően 1000 új munkahely jön létre, így több mint 107 ezerre fog növekedni a BMW alkalmazottainak száma a világon.

A Debrecen melletti gyárban előreláthatólag évi 150 ezer darab járművet is képesek lesznek előállítani. Az autóipari óriás konszern így is hatalmas termelékenysége tovább nő. 2017-ben a gépjárműveket tekintve a cég több mint 2,5 milliót gyártott, melyeknek 98 százalékát adta el. A magyarországi üzemmel kiegészülve a BMW nemcsak termelésének növelésére lesz képes, hanem európai jelenlétét is tovább kívánja erősíteni.