Szögezzük le gyorsan, az Európai Unióban tagállami és nem uniós feladat a határvédelem. Nem emlékszem egyetlen olyan uniós szerződésmódosításra sem, ami ezt felülírja.

Ehhez képest Angela Merkel német kancellár magabiztosan nyilatkozta az elmúlt napokban: a külső határon fekvő országoknak át kell adniuk nemzeti kompetenciájuk egy részét a Frontex EU-s határ- és partvédelmi szervezetnek.

Mi az, hogy át kell adniuk? Ez az új parancs?

Az nem úgy van véletlenül, hogy az Európai Unió az együttműködésen, a tagállamok párbeszédén, a demokrácián alapul? Az nem úgy van, hogy ez a közösség a nemzetállamok szövetsége, ahol nem a legnagyobb és a legerősebb tagállam osztja a lapokat? Mert Magyarország, amely az unió külső határán fekszik, még egy ilyen unióhoz csatlakozott, nem a negyedik német birodalomhoz.

Ahhoz a birodalomhoz, amelynek vezetője azt gondolja, hogy ami nem sikerült elődeinek, az most neki sikerülni fog. A gazdasági függőségi viszony persze mára egyértelmű, a politikai önrendelkezésünktől pedig most akarják megfosztani az uniós tagállamokat. Lesznek olyanok, akik nem fognak ez ellen harcolni, de lesznek olyanok is, akik nem adják a szuverenitásukat az Új Németországnak.

Ez az állam azonban már nem nemzetállam, hanem egy kevert multikulti társadalom, amelynek vezető rétegei csakis abban látják a maguk jövőjét, hogy ha már a saját nemzetük nem tudja reprodukálni magát, akkor idegenekre támaszkodva él tovább. Azokra, akik szerintük csupán szavazógépek, és mindenben kiszolgálói lesznek a gazdag, de az évek múlásával lassan kihaló német közép- és felsőosztálynak, a német, majd az egész európai jobb- és balliberális elitnek. És mindezt leöntik az emberi jogok mázával, hogy az ellenálló nemzeteket embertelennek, kegyetlennek, barbárnak mutatják be, jogi eljárásokat kezdenek ellenük, megmondják mit és hogyan csináljanak, majd büntetésképpen megvonják tőlük a felzárkózásukra szánt forrásokat. A kivéreztetésre úgy gondolnak, mint egy taktikai eszközre, hiszen az örök hazaárulók, a kiszolgálóik ugrásra készek, hogy bármi áron, de megkaparintahssák a hatalmat.

Ez most a lényege a Sargenti-jelentésnek is.

Emellett az illegális gazdasági migránsokból legális gazdasági migránsokat szeretnének előállítani, akiket majd a nemzeti határőrségeket kiiktatva, a Frontex egységei segítségével, zokszó nélkül szépen beengednek az unióba.

Ez a lépés azonban a nemzeti függetlenségünk feladását eredményezné, és mi magyarok nagyon jól tudjuk a történelmünkből, hogy aki a határaink fölött uralkodik, az lesz az úr az egész országban is.

A mai Európában az Európai Egyesült Államok eszméje sem az valójában, aminek látszik. Hiszen a Német Egyesült Államok van születőben, Berlin újra egy birodalom központja szeretne lenni. Mi pedig nem szeretnénk a tagjai lenni, a függetlenségünket most sem adjuk. Jöjjenek, próbálják csak meg elvenni tőlünk!