Minden második lakást befektetési céllal értékesítenek a fővárosban, azonban egyes népszerű projektek esetében akár a 70 százalékot is elérheti a befektetők aránya. „Az értékesítési tapasztalatok alapján a befektetők körében legnépszerűbbek a belső V., VI., VII., VIII., valamint a IX., XI. és a legtöbb újépítésű projektet magáénak tudó XIII. kerületek. A legkeresettebb lakástípusok jellemzően a nappali plusz 1 vagy 2 hálószobás kiosztású, 38 és 60 négyzetméter közötti alapterületűek.” – mondja Vincze Edit az Otthon Centrum Solutions ügyvezetője. A kertvárosi és peremkerületi projektek esetében azonban módosul a vásárlói összetétel: ezeken a területeken a végfelhasználók vannak többségben, akik a tranzakciók 65-70 százalékáért felelnek.

A népszerű kerületeken belül is kiemelt lokációnak számítanak a metróvonalhoz, a Nagykörúthoz, valamint az egyetemekhez és a belvároshoz közel eső területek. A belvárosi V., VI. és VII. kerületekben az Airbnb a legelterjedtebb kiadási forma, az itt vásárlók 60 százaléka választja a kiadásnak ezt a formáját. „Azoknak tanácsoljuk az Airbnb típusú kiadást, akik egyedi vagy igényesen kialakított lakással rendelkeznek, amelynek napi menedzsmentjét és karbantartási igényét akár saját maga, akár egy erre piacra szakosodott cég meg tudja oldani, emellett a tulajdonos elfogadja, hogy a bevétel nem egyenletesen oszlik meg” – mondja Vincze Edit.



A hagyományosnak számító hosszú távú kiadási formát választók esetében a VIII., IX., XI. és XIII. kerületek számítanak népszerűnek, ahol a belvárossal ellentétben már számos újépítésű lakás közül is válogathat az érdeklődő. Sokat bukhat azonban, aki nem veszi figyelembe a közlekedési viszonyokat, legfőképp a metró vonalakhoz viszonyított távolságot. Az Otthon Centrum tapasztalatai alapján például egy, a Nyugati Pályaudvar közelében található lakás akár 15-20 százalékkal magasabb áron adható ki, mint egy Angyalföld távolabb eső részén fekvő ingatlan.

Emellett fontos utánajárni a területet érintő egyéb fejlesztéseknek is, amelyek befolyásolhatják az ingatlan értékét, ezáltal a kiadási lehetőségeket is. Vincze Edit rámutat, hogy a fejlesztők által kedvelt XIII. kerületben várható közel 10 ezer lakás átadása jelentős terhet róhat az infrastruktúrára az elkövetkező években, amelynek következtében az itt élők életminősége is sokat változhat. Az Otthon Centrum Solutions ügyvezetője azt javasolja a lakásvásárlás előtt állóknak, hogy érdeklődjenek a helyi hatóságoknál a kiszemelt ingatlan környezetében tervezett egyéb beruházásokról is, így elkerülve, hogy a kiszemelt lakás mellé buszvégállomást vagy akár benzinkutat építsenek, csökkentve ezzel ingatlanunk értékét.