A washingtoni házaspár be akartak bizonyítani, hogy az Iszlám Állam terroristái is jó emberek, akikről a nyugati média hazugságokat terjeszt. A dolognak rossz vége lett, mert Tádzsikisztánban meggyilkolták őket a terrorszervezet katonái – írja az Origo .

Jól fizető állásaikat hagyta el egy fiatal, liberális házaspár. Jay Austin és Lauren Geoghegan Washingtonból indultak világkörüli útra, méghozzá biciklivel. Utazásaikról az Instagram-on számoltak be, valamint egy blogot is vezettek.

Július végén értek el Tádzsikisztánba. A posztszovjet ország szomszédos Afganisztánnal is, és egy részét az Iszlám Állam ellenőrzi. Az igencsak progresszív pár úgy gondolta a média munkatársai folyamatosan hazudnak a terrorszervezetről, valamint annak tagjairól. Így be akarták bizonyítani: nagylelkű, csodálatos és kedves emberekről van szó.

Ennek jegyében július 29-én be is tekerte a tádzsik állam azon részére, melyet az Iszlám Állam katonái ellenőriznek, pontosabban tartanak rettegésben. Tették ezt egy holland és eg svájci állampolgárságú biciklissel kiegészülve. Még aznap rájuk támadt öt férfi, akik ki is végezték őket. A Szabad Európa Rádió meg nem nevezett forrásból közzétett egy felvételt, amin épp kereszülhajtanak a férfiak a holttesteiken.

Később a terrorszervezet is nyilvánosságra hozott egy videót és egy képet, amelyen az öt gyilkos látható. Így bizonyos, hogy az Iszlám Állam felel a jószándékú biciklisek haláláért. Hatalmas árat fizetett a négy ember, de reméljük a liberális közvélemény tanult az esetből.

Borítófotó: cbsnews.com