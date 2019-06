A felek egyelőre nem nyilatkoztak a sajtónak.

AAbbász Aragcsi iráni külügyminiszter-helyettes találkozó előtt nem sokkal újságíróknak azt mondta Bécsben, hogy Nagy-Britanniának, Németországnak és Franciaországnak konkrét tervet kell felmutatnia az Irán ellen hozott washingtoni szankciók hatásainak kivédésével kapcsolatban. Aragcsi hozzátette, hogy amennyiben ez nem történik meg, Teherán kénytelen lesz néhány pontban eltérni az atomalkuban foglaltaktól.

Egy neve elhallgatását kérő iráni diplomata a találkozó előtt újságíróknak azt mondta, Teherán továbbra is bízik abban, hogy az utolsó pillanatban megegyezés születik.

Előzetes tervek szerint a tárgyaláson a felek egyeztetnek az Instex nevű, nem dolláralapú kereskedelmi csatornáról is, amelyet az európai országok azért hoztak létre, hogy a szankciókat kikerülve üzletelhessenek Iránnal.

Az Egyesült Államok tavaly májusban egyoldalúan felmondta az atomalkut, és azóta több szankciót is életbe léptetett az iszlám köztársaság ellen.

Teherán egy évvel később, 2019. május 8-án jelezte, hogy a szerződés többi aláírójának - Németországnak, Nagy-Britanniának, Franciaországnak, Kínának és Oroszországnak - hatvan napja van arra, hogy segítsen kivédeni az amerikai büntetőintézkedések hatásait, és ezzel megmentse az atomalkut.

Az iráni vezetés azt is egyértelművé tette, hogy nem hosszabbítja meg a július 8-án lejáró hatvannapos határidőt, és amennyiben addig nem teljesítik a követelését, elkezdi az urándúsítást magasabb fokon, mint amit a 2015-ös megállapodás tilt.