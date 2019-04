A fenntartói jogköröket gyakorló tárcavezető bemutatta az alapítvány vezető testületének leendő tagjait. A kuratórium elnökének Hernádi Zsoltot, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatóját kérte fel, a testület további tagjai Csák János üzletember, címzetes egyetem tanár, Lánczi András, a Corvinus rektora, Martonyi János jogász, egyetemi tanár, volt külügyminiszter és Palotai Dániel, az MNB ügyvezető igazgatója.



A felügyelőbizottság tagjai Bártfai Béla jogász, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség vezérigazgatója, Chikán Attila, az egyetem professor emeritusa, volt rektora, egykori gazdasági miniszter és Jánoskuti Levente, a McKinsey and Company irodavezető partnere lesznek. Az alapítvány vagyonellenőre Bogdán Tibor ügyvéd - ismertette a miniszter, aki szerint a kuratórium kiváló munkát fog végezni.



Palkovics László - utalva az átalakítás folyamatára - felidézte, hogy a Corvinus kikerül az állami fenntartásból és idén július 1-jétől alapítványi fenntartásba kerül át. Az új modellhez az állam biztosítja azokat eszközöket, amelyek az intézmény finanszírozáshoz szükségesek. A miniszter megjegyezte: ezzel olyan területre merészkednek, aminek eddig nem voltak hagyományai Magyarországon.





Megerősítette: az a cél, hogy a felsőoktatási intézmény a világ 200 és Európa 100 legjobb egyeteme közé kerüljön be. Ha jól sikerül a modellváltás, azt más egyetemeknél is szeretnék megvalósítani a jövőben - jelezte Palkovics László.



Lánczi András rektor arról beszélt, szeretnék, ha egy új fejlődési szakaszba lépne az egyetem. Azon dolgoznak, hogyan csináljanak egy még jobb felsőoktatási intézményt a Corvinusból. A modellváltást a rektor lehetőségnek nevezte, és azt mondta, azért kell változtatni, mert egyébként lemaradnának. A legjobb hallgatókat itthon kell tartani, és ehhez olyan egyetemek kellenek, amelyek a feltételeket biztosítani tudják - hangsúlyozta.



Hernádi Zsolt, a kuratórium elnöke kiemelte: egy kisebb csoda tanúi lehetnek, a gazdasági képzés "fellegvárát" átadta az állam, hogy alakítsák át egy még versenyképesebb intézménnyé.



Kiváló egyetem, kiváló lehetőségekkel - értékelt, hozzátéve: ezentúl a kuratóriumnak kell biztosítania a kiszámítható és fenntartható fejlődését az egyetemnek. Ezt ugyan az állam is biztosította, de óriási kockázatok voltak - mondta a Mol elnök-vezérigazgatója.



Most az egyetem egy teljesen új pályára áll a versenyképesség, a kiválóság és a tehetséggondozás jegyében - ígérte Hernádi Zsolt, hangsúlyozva: biztos benne, hogy egy sikertörténet első lépését tették meg.

Borítókép: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (j) és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója érkezik a Corvinus Egyetem fenntartóváltásának legfrissebb fejleményéről tartott sajtótájékoztatóra, az egyetem konferenciatermébe 2019. április 24-én. (MTI/Mónus Márton)