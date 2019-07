Árpából nemhogy 20 százalékos terméskiesés, de akár az átlagot ugyanennyivel meghaladó növekedés várható – írja a VG.hu Pedig néhány hete még borúsak voltak a kilátások az őszi kalászosok idei hozamával kapcsolatban, elsősorban a szélsőséges időjárás, leginkább a kora tavaszi szárazság miatt.

Ám az eddigi tapasztalatok szerint – ha nem jön közbe semmi kedvezőtlen esemény – még jó évük is lehet az idén. Például a több mint 200 ezer hektáron vetett őszi árpa betakarítása csak nemrég kezdődött, de az eddigi adatok 6 tonna feletti termésátlaggal kecsegtetnek, holott ezt az elmúlt évek átlageredményei meg sem közelítették. A jó hírek most igencsak jó időben érkeznek, mert az elmúlt hetekben szinte nem is lehetett a tavalyi termésből árpát kapni a hazai piacon.