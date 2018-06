Budapest vonzereje turisztikai célpontként megerősödött az utóbbi években, azonban a magyar főváros jelentősége az üzleti és startup életben is növekszik - európai és régiós viszonylatban is. A Design Terminal mentorprogramjának 3 külföldi csapata a LearnIT, a StudyX és a FabriXense 3 hónapot tölthetett el Budapesten. Most elmesélték, milyen a főváros egy külföldi startup szemével.

“A budapesti startup ökoszisztéma legnagyobb előnye, hogy benne rejlik a növekedés lehetősége. így lehetséges az, hogy egy vállalkozás számára Budapest válhasson a nemzetközi terjeszkedés bázisává.” - fogalmazta meg Maxim Prihodko, a StudyX társalapítója. Az ukrán-orosz startup vállalatok belső képzési rendszerét koordinálja és optimalizálja, így a program során a Design Terminal számos nagyvállalati partnerével is megismerkedhettek az alapítók, akik ezáltal lehetőséget kaptak termékük fejlesztésére és piaci tesztelésére.

A képzés kilépés volt a komfortzónából Elīna Ingelandénak, a LearnIT alapítójának. “Az, hogy egy másik országba költöztem, segített abban, hogy más szemmel nézzem a vállalkozásomat, kiszűrjem a gyengeségeit és azokat a rejtett lehetőségeket, amelyeket eddig nem vettem észre. Minden ambiciózus cégvezető beleesik abba a hibába, hogy csak a napi feladatokra koncentrál, holott sokkal jobban szeretne a vállalkozása hosszú távú céljain gondolkodni.” - mesélte Elina, akinek vállalkozása olyan workshopokat tart gyermekek részére Lettországban, melynek segítségével könnyedén elsajátíthatják a programozás tudományát.

Ronen Rozenshtein, a FabriXense nevű, izraeli startup alapítója 25 éve, diákként élt már Budapesten, ezért számára nem volt teljesen ismeretlen a környezet. “Észrevehető, hogy mennyit változott ez a város, hogyan nőtt fel a világ többi fővárosához. Szerettem részt venni a Design Terminal mentorprogramjában. Több üzleti problémával is megbirkóztunk itt, és rengeteg segítséget kaptam a mentoroktól, valamint a Design Terminal csapatától” - fogalmazott Ronen, aki kutatótársával együtt egy olyan intelligens eszköz kifejlesztésén dolgozik, amely monitorozza a magzat fejlődését, így segítve várandós édesanyáknak, hogy a terhesség ideje alatt minden rendben történjen.