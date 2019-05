A Renault Hungária május 9-től országosan megduplázza az állami támogatás összegét a ZOE meghatározott modellváltozatára, így az akár három millió forint kedvezménnyel vásárolható meg – tudatta a francia vállalat. Közleményükben kifejtik: az egyik tényező, amely lassítja az elektromos autózás terjedését, az új technológia relatíve magas ára, ezért a legtöbb Európai Uniós tagállam különböző adókedvezményekkel, ártámogatásokkal segíti az elektromos autók vásárlását. Magyarországon az elektromos autók mentesek a gépjárműadó, cégautó adó, regisztrációs adó alól, valamint átírási illetéket sem kell fizetni. További előny az ingyenes parkolás lehetősége is.

A fenti adókedvezményeken túl hazánkban elektromos autó vásárlásához állami támogatás is rendelkezésre áll, amely ma Magyarországon maximum 1,5 millió forint, és a bruttó 20 millió forint vételár alatti tisztán elektromos autókra igényelhető.

Hozzátették, több országban az autógyártók is igyekeznek kivenni részüket az e-mobilitás elterjedéséből. Wachtler Tamás, a Renault Hungária ügyvezető igazgatója elmondta, a márka globális törekvése, hogy a környezetkímélő új technológia minél hamarabb és szélesebb körben elterjedjen. A technológia jelenlegi határait tágítva a Renault Csoport az elektromos autók energiaforrásának fejlesztésén, hatótávolságának növelésén dolgozik, és ezzel párhuzamosan most hazai üzleti ajánlatában is megjelenik ez a szándék.



