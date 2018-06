Az Europol A terrorizmus helyzetéről és trendjeiről szóló éves jelentéséből (TE-SAT) kiderül, hogy 9 uniós országban, összesen 205 terrortámadás - tervezett, sikertelen, vagy végrehajtott - volt. Ez hatalmas ugrás a 2016-os 142 esethez képest. Ráadásul ezek közül 33 dzsihadista terrortámadás volt. Ezen akciókkal összefüggésben összesen 975 embert tartóztattak le, akiknek döntő többsége iszlamista terrorizmus miatt került gyanúba, illetve elfogásra.

Összesen 68-an haltak meg és további 844-en sérültek meg európai terrortámadásokban 2017-ben, míg 2016-ban 142 ember halálát okozták terroristák, de szerencsére csak 379 áldozatnak okoztak sérüléseket. Ebből következtetett arra az Europol, hogy a terrortámadások emelkedése ellenére, csökken azok “sikeressége”. Nem meglepő módon 2017-ben a terrortámadások során megölt 68 emberből 62-vel iszlamista szélsőségesek végeztek.

A statisztikákból kiderül az a vérlázító adat is, miszerint az EU-ból származó 5000 ember közül - akik elutaztak a Közel-Keletre, hogy az Iszlám Állam oldalán harcoljanak - már 1500-an “hazatértek”. Főként Belgium, Németország és az Egyesült Királyság ez a bizonyos “haza”. Az uniós rendőrségi szervezet azt is kiemeli, hogy ezek az Iszlám Állam által kiképzett harcosok- akik hadi tapasztalattal is rendelkeznek - különösen veszélyesek képzettségük és a kegyetlenségük miatt.