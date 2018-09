Az Európai Bizottság elnöke beszédet mondott az Európai Parlament plénuma előtt, amelyből kiderült, hogy továbbra sincs képben. Egyrészt szerinte az EU óriási sikereket ért el a bevándorlás mérséklése terén. Mint mondta: az EU jóval nagyobb haladást ért el a helyzet kezelése terén, mint azt egyesek elismerik, az elmúlt években töredékére esett a migránsok száma. Mint mondta, a Földközi-tenger keleti térségében 97 százalékkal, míg a középső részén mintegy 80 százalékkal csökkent az érkezők száma, és az uniós erőfeszítések nyomán több ezer ember életét sikerült megmenteni.

Persze, nyilván az EU érdeme, hogy kevesebb bevándorló jön a kontinensre, csak azt nem tudni pontosan, hogyan járult ehhez hozzá az unió. Sebaj, úgysem ez a legfontosabb Juncker számára, sőt, valószínűleg titkon annyira nem is örül ennek a fejleménynek. Az EB elnöke ugyanis azt mondta, még nem találták meg a megfelelő egyensúlyt a felelősség és a szolidaritás között. Ezért felszólította az EU soros osztrák elnökségét, hogy tegye meg a döntő lépést a tartós, kompromisszumos megoldás érdekében.

De mi már nagyon jól tudjuk, hogy az unióban soha semmi nem azt jelenti, mint amit elsőre gondolunk. Itt van például ez a szó: szolidaritás. Az idegen szavak gyűjteménye azt írja, hogy a szó jelentése: kölcsönös segítségvállalás. Csak éppenséggel, ha Juncker és elvtársai mondják ki ezt a szót, akkor az kényszerkvótákat és migránselosztást jelent. Köszi, de ebből a fajta szolidaritásból nem kérünk. Junckerrel pedig már nem sokáig kell foglalkoznunk szerencsére, ezt a beszédét sem évértékelőként kell nézni, mert ez inkább egy haldokló utolsó lehelete volt.

Ja, mielőtt elfelejtenénk: Junckernek biztos megint kijöhetett a isiásza, mert akárhogy számoljuk, sehogy nem jön ki ez a 80%-os csökkenés. A Frontex adatai alapján a Földközi-tenger középső részén 2016-ban 180 ezren jöttek, tavaly 120 ezren. Ez nem 80%, sőt annak még a felét sem éri el.

De Merkel is átszaltózta az általa már eddig is magasra tett lécet. A kancellár arról beszélt a Bundestagban, hogy az illegális migráció elleni harchoz "egy adag szolidaritás" (mármint kényszerkvóta, migránselosztás) is szükséges, amikor emberek érkeznek hozzánk, vagy amikor meg kell teremteni a "legális migráció" lehetőségeit, hogy ezzel "segítsünk bajba került országoknak".

Egyrészt nehéz megmondani, hogyan segítené az illegális migráció visszaszorítását, ha az Európába “tévedt” kóborló embertömegeket szétosztjuk. Mi ezt évek óta nem értjük, de úgy látszik, hogy az ő agytekervényeiket továbbra sem csomózza össze ez a sületlenség.

Egy dolgot viszont meg kell hagyni: nem lehet illegális a migráció, ha legalizáljuk. Zseniális! Nem véletlenül vezeti Németországot Merkel már ilyen régóta.

Komolyra fordítva a szót: egyszer, csak egyszer mondanák ki konkrétan, hogy “igen, jó sok bevándorlót akarunk telepíteni Európába”. De nem fogják, marad a szolidaritás, meg a "legális migráció" lehetőségeinek megteremtése. Ameddig még tehetik, csakis ezt a süket dumát fogják fújni.

Borítófotó: Jean-Claude Juncker és Angela Merkel