“Zuckerberg honi cenzorai szerint már választani is gyűlöletkeltő, pláne, ha az ember nem az abnormalitás pártfogója. Tegnap értesítést kaptam a Facebooktól, miszerint a következő 7 napban sem bejegyzést, sem hozzászólást nem tehetek közzé, valamint a Messengert sem használhatom. Történt ugyanis, hogy a 888.hu hivatalos Facebook-oldalán megosztottam egy Best of Viktor-képet, melyen az izzadt néger férfiakat ölelgető francia elnök fotója látható, szembeállítva Orbán Viktorral, aki épp az unokáját tartja a kezében” - írja a 888.hu.

Íme a kép, amely kiverte a biztosítékot a sértődékeny hópihékből verbuvált facebookos gondolatrendőrségnél:

A posztot azóta visszatették a 888.hu hivatalos Facebook-oldalára, de a hippi cenzorok valószínűleg még alszanak, mert eleddig nem távolították el a PC-nek nem megfelelő tartalmat.