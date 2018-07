Miután befektetői oldalról nézve a korábbiaknál is vonzóbbak lesznek a SZIT-ek, vagyis a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok, várhatóan még több cég választja majd ezt formát.

Immár csak kihirdetésre vár a módosított SZIT-törvény. A jogszabály változásának a lényege, hogy egyértelműsítik a tevékenységi köröket, valamint módosítják az osztalékfizetési előírásokat, s bővítik a SZIT által kibocsátható részvényfajtákat. Utóbbi kapcsán a terv, hogy teljes legyen az összhang a Ptk-val, biztosítva a részvényesek döntési jogát.

Többszörösen beszámoltunk róla, hogy Magyarországon, a hazai jogrendszerben hét éve működhetnek elméletileg a SZIT-ek, de tavalyig egyetlen társaságot sem vettek SZIT-ként nyilvántartásba. Ennek hátterében a szigorú jogi szabályozás állt, ugyanakkor 2017-től többszörösen is módosult a vonatkozó törvény.

A változtatásoknak tulajdoníthatóan egyre több társaság dönt úgy, hogy eleget tesz az európai mintáknak megfelelő szabályozásnak, ezzel további tőkét bevonva az ingatlanszektorba.

A mostani változtatások lényege: a management továbbra is a korábbi előírásoknak megfelelően köteles az elvárt osztalék kifizetésére javaslatot tenni, azonban a módosítás figyelembe veszi a részvényesek Ptk. biztosította döntési jogát. A közgyűlés, vagyis a részvényesek tehát dönthetnek úgy, hogy nem, vagy nem az elvárt osztaléknak megfelelő osztalékfizetésről határoznak. A jogalkotó azt is lehetővé teszi, a SZIT a jövőbeli tranzakcióira tartalékot képezzen, így a társaságnak egyetlen jövedelmező lehetőséget se kelljen pillanatnyi forráshiány miatt elszalasztania. Közben az osztalék kifizetésére rendelkezésre álló határidőt is összhangba hozták a piaci gyakorlattal, így a beszámoló elfogadásától immár 30 munkanap áll a SZIT rendelkezésére, hogy kifizesse a részvényesek által elhatározott osztalékot. Az új törvénymódosítás eloszlatja a korábbi értelmezési kérdéseket és a SZIT-ek a piaci gyakorlatnak megfelelően fejleszthetnek ingatlant.