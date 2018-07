Ezt a revolvert nemcsak ateisták, de magukat “felvilágosult” kereszténynek gondolók is gyakran előrántják, és nem sajnálnak vele azokra tüzelni, akik komolyan veszik a Bibliában leírtakat, és nem válogatják ki belőle, ami nekik tetszik. Legutóbb Balavány György, liberális-keresztény publicista húzta meg ezt a ravaszt.

“Ha Isten azért nem szeretne, amilyenné teremtett, akkor nem gondoskodó atya volna, hanem egy korlátolt, sötét bunkó. És tök jó, hogy nem az” - írja Balavány, mintha az lenne a téma jobboldali narratívája, hogy Isten gyűlöli a melegeket, ezért mi emberek is gyűlölhetjük őket. Pedig a krisztusi üzenet nagyon nem ez, mint ahogy annak “nem felvilágosult” (jobboldali) értelmezése sincs köszönő viszonyban azzal a szalmabábbal, amivel Balavány harcol.

Persze ettől még nem lehet megúszni, hogy ne legyünk homofóbok egy “felvilágosult keresztény” szemében: “sokáig én is azt az álláspontot képviseltem, hogy a Pride rendkívül ártalmas, hiszen a homoszexualitást népszerűsíti. Hozzáteszem: soha, egy percre sem gyűlöltem a melegeket, tényleg. Soha nem éreztem megvetést vagy undort irántuk, tehát azt gondoltam magamról, hogy nem vagyok homofób, és ha valaki homofóbnak nevezett, alaposan meg is sértődtem. A meleg embereket inkább olyanoknak gondoltam, akik rossz útra tévedtek, szívből sajnáltam őket, és szívesen segítettem volna, ha tudok, hogy meg tudjanak változni. Aztán rájöttem, hogy ez is homofóbia”- érvel Balavány.

Tehát ha nem érzünk megvetést, undort, vagy gyűlöletet - amit a fóbia szó lényegében jelent - attól még lehetünk homofóbok, mert megvan a magunk véleménye a homoszexualitásról és a pride-ról, de az nem egyezik a nemzetközi meleglobbi standardjaival.

Hogy miért nincs semmi értelme ezt a gondolkodásmódot összekutyulni a kereszténységgel, azt Sarah bíboros, a Vatikán Istentiszteleti és Szentségi Kongregációjának prefektusa fogalmazza meg nagyon tisztán és érthetően: “A tisztelet és érzékenység, amire a Katekizmus helyesen hív minket, nem engedi meg számunkra, hogy azokat a férfiakat és nőket, akik azonos neműek iránti vonzalmat tapasztalnak, megfosszuk az Evangélium teljességétől. Kihagyni Krisztus és Egyháza 'kemény beszédét' nem [valódi] szeretet”. Hozzáteszi: “Nem lehetünk könyörületesebbek Krisztusnál”.

Sarah bíboros üzenete tehát az, hogy a szeretet és a tisztelet nem azt jelenti, hogy a bűnt ne tartsuk bűnnek. A heteroszexuálisok is gyakran vétkeznek, ők mégsem hivatkozhatnak arra, Isten és ember előtt, hogy “nem tehetek róla, ilyen szexuális étvággyal teremtettek”.

Borítófotó: thehistoryblog.com