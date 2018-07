Hosszas keresgélésbe bonyolódtunk a fesztivál területén, pedig még Schiffer Andrást és Gerendai Károlyt is megkértük, igazítson minket útba azzal kapcsolatban: hol kaphatnánk Csíki Sört? Azt legalább megtudtuk, hogy Bárándy Gergely is szívesen inna egyet a székelyföldi italból, és végül kutakodásunkat is “félsiker” koronázta.