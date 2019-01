A szervezet Sea Watch 3 nevű hajója arra kapott engedélyt az olasz hatóságoktól, hogy a szicíliai Augustától másfél mérföldre horgonyt vessen.

Matteo Salvini olasz belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes ismételten kizárta, hogy a hajót olaszországi kikötőbe engedjék be. A római belügyi tárca diplomáciai csatornákon keresztül a holland kormánytól sürgette, hogy a Sea Watch 3-on tartózkodó 47 migránst holland területen fogadják be.



Salvini közzétette az Amszterdamhoz intézett levelet, amelyben információkat is kért a holland felségjelzésű hajóról és ennek legénységéről.



A migránscsoport hollandiai befogadását sürgette a másik olasz kormányfőhelyettes, Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője is. Hangsúlyozta, hogy a hajón tartózkodók minden szükséges orvosi segítséget megkapnak, élelmiszerrel is ellátták őket az olasz hatóságok, de a római kormány "nem változtat az NGO-kal szembeni politikáján". Luigi di Maio egyenesen Hollandia nagykövetének bekéretését szorgalmazta a római külügyminisztériumba, de erre eddig nem került sor. Az M5S vezetője korábban azt javasolta, hogy a Sea Watch 3 a francia Marseille kikötőjébe vigye a migránsokat. A párt másik politikusa Danilo Toninelli, az olaszországi kikötők felett rendelkező infrastrukturális és közlekedési miniszter kijelentette: a Sea Watch megszegte a tengeri szabályokat, mivel nem várta meg a líbiai parti őrséget, és nem adta át nekik a migránsokat.



A Sea Watch 3 január 19-én vette fedélzetére a csoportot Líbiánál. Csütörtök délután érkezett a dél-olaszországi felségvizekre azzal a céllal, hogy a szicíliai Siracusában köthessen ki. A szervezet a rendkívül rossz időjárási viszonyokra hivatkozott. A 47 fős csoportban nyolc gyerek is van.



Azonnali kikötésükért biztonságos kikötőben 19 nem kormányzati, humanitárius szervezet intézett korábban felhívást Olaszországhoz és az Európai Unióhoz.

Borítófotó: Illegális bevándorlók Szicília partjait kémlelik az Aquarius hajó fedélzetén Trapani kikötője felé közeledve 2018. április 23-án. (MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)