Zugló polgármestere, talán uniós listavezető, illetve főpolgármester-jelölt is lenne Karácsony Gergely. Mellette ott van a mindenhez is értő Puzsér Róbert és a már semmihez sem Demszky Gábor. A cserepadra pedig megint leült Horváth Csaba.

Egyetlen dolog biztos ebben a zűrzavarban: Tarlós István főpolgármester ismét elindul a pozícióért a kormánypártok jelöltjeként.

Feltűnt már több ellenzéki kihívója is, és nem biztos, hogy a jövő őszi önkormányzati választásra nem lesz még több. Ugyanis az MSZP és a Párbeszéd előválasztásokat sürget, ezt, a szavak szintjén már jól ismert, de valójában még soha nem kivitelezett formulát sürgetik.

A sokszor összevissza beszélő Karácsony Gergely ezt tette már a tavaszi országgyűlési kampány előtt is, aztán persze előválasztás nélkül lett miniszterelnök-jelölt. A nagy lendületben először a korábbi szövetségesét, az Együtt-tet hagyta faképnél, aztán elfoglalta a sokáig jó barátjának, szövetségesének bemutatott Botka László megüresedett helyét is. Mert miért ne?

Eközben szinte minden interjújában elmondta akkor is, hogy valójában ő csupán Zugló polgármestere szeretne lenni, de hiába, ha megbízták őt a miniszterelnök-jelölti feladattal, nem ugrik el a feladat elől, ahogy ugyancsak nem remegne meg a lába, ha EP-listavezetőnek kérnék fel, és nem utasítana vissza egy főpolgármester-jelölti versengést sem az ellenzék többi jelöltjével. Érez magában akkora ambíciót, hogy minderre alkalmas legyen. Persze, a jelöltség önmagában nem jár semmilyen felelősséggel, és talán ez olyan vonzó ebben a „melóban” a számára.

Azt még viszont senki nem árulta el, hogy ezt az előválasztási hacacárét hogy is bonyolítanák le? Állítólag az a mesterterv, hogy az „ellenzéki szimpatizánsok” voksolhatnának a szerintük legjobb Tarlós-kritikusra. Ez a pozícionálás azért lássuk be, elég bizonytalan lábakon áll.

Mert miért ne mondhatná bárki önmagáról, hogy nem tetszik neki a Fidesz? És ha már itt tartunk, aki magyar állampolgárt, aki bizonytalan vagy kormánypárti beállítottságú szavazó, milyen jogon és alapon is diszkriminálnának egy állítólagos „demokrata” szavazósdiból? Így mállananának szét a demokratikus alapjogaink a baloldali előválasztások során? Súlyos diszkriminációval néznénk így szembe, amit csak egy uniós parlamenti bizottság tudna alaposan kivizsgálni.

De az is kérdés, hogy a magát „függetlenként” aposztrofáló és mindenhez is értő Puzsér Róbert, vagy épp a már inkább semmihez sem konyító Demszky Gábor miért is indulna ilyen előválasztáson?

Magyarul a párbeszédes Karácsonynak úgy tűnik, egyedül az MSZP-s, a magát újra a cserepadra nevező Horváth Csabával kellene megmérkőzni egy ilyen előválasztáson. Ezt a csatát azonban a szocialisták kongresszusán, vagy választmányában bármikor megvívhatják, tehát az elvtársi felhatalmazást bármikor megkaphatja Karácsony. Vagy Horváth...

Tarlós Istvánnak ennek ellenére nem szabad hátradőlnie, kemény kampányt kell majd újra végicsinálnia. Ugyanis a balos bénázások ellenére a főváros - ahogy az európai metropoliszok többségére az jellemző - inkább balos beállítottságú. De persze az volt 2010-ben és 2014-ben is, Tarlós viszont meg tudta szólítani az ellenzéki és bizonytalan szavazókat is. Az ellenzéki jelöltek (?) egyikről sem mondható el ennek fordítottja.

Ha minden jól megy, így lehet Budapest 2019-ben újra jobboldali vezetésű város.