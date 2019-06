A kiberkémkedés és a kiberháború olyan sokat szerepel a hírekben, hogy az ember már-már belefásul, különösen, ha nem is a szakmája, nem is elsődleges érdeklődési köre a dolog. Azt ma már mindenki tudja, hogy az informatikával teljesen átszőtt globális világ egészen újfajta veszélyeket rejt. Ugyanakkor mégis az az érzésünk, hogy egyre jobban belegabalyodunk itt a politikába, a gazdaságpolitikába. Akárhogy is, mára már az átlagember is tudja, vagy legalábbis sejti, hogy a kiberkémkedés a globális politikai játszmák fontos szereplője, sok esetben alakítója is lehet.