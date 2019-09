Vidékről lopták el a személyautók felét a tolvajok az idei év első felében, soha ilyen magas arányt még nem közölt a rendőrség. Változott a lista élmezőnye is: Opelből lovasítottak meg a legtöbbet a bűnözők, de rászálltak a Suzukikra is és feltűnt a listán egy soha nem látott márka is – derül ki a Vezess cikkéből.