Az amerikai baloldal már nem csak a fehér férfiakat, hanem a fehér nőket is bűnbaknak kiálltja ki. Most twitteren indult be a szócsata és a másikra mutogatás, hogy miért taroltak a republikánus jelöltek Georgiában, Floridában és Texasban – számol be az esetről a Breitbart konzervatív hírportál.