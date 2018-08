Hiába a mások mellett a Kétfarkú Kutyapárt elnökét, az Index, a hvg.hu újságíróit, szerkesztőit, Bődöcs Tibor humoristát és a Szivárvány Misszió Alapítvány (Budapest Pride) elnökét felvonultató ARC-zsűri, és a megannyi, poénosnak beállított, ámde masszív liberó világszemléletet közvetítő plakát, a zuglói önkormányzat nem adta be nekik a derekát. Pedig olyan szép is lett volna, hiszen idén “Unfake! - Vedd észre, leplezd le, mutasd meg!” mottóval akarták megrendezni a plakátgyülekezőt. A szervezők meg is indokolták ezt: szerintük nagy problémát jelent, hogy a minket körülvevő valóságot megannyi álvalóság igyekszik elfedni.

És épp a valóság viccelte meg őket: az illetékes bizottság - a kerületben mindegyik bizottságban a baloldal van többségben - nagy pofont adva az előterjesztő Karácsony Gergely polgármesternek, nem támogatta a területfoglalási kérelmünket. Eredetileg a főváros azért nem adott engedélyt a régi, Dózsa György úti helyszínnek, mert ott építkezés folyik. Jött is a duma, hogy a Fidesz betiltotta a kiállítást...

Ezért sietett az ARCosok segítségére az MSZP volt miniszterelnök-jelöltje, de ennyire futotta saját kerületében az erejéből. A helyi szocik talán nyaraltak a bizottsági ülésen, vagy elbóbiskoltak egy pillanatra, és meg is lett a baj.

A liberális holdudvar a saját politikai anyatestétől kapott egy hatalmas maflást, hiszen az ARC-nak most nincs helyszíne. Ez az apró eset is bizonyítja, hogy lefőtt a kávé: nem kell ide Orbán Viktor, se Tarlós István, se a Fidesz, a ballibsi oldal saját magát nyírja ki.

Megleszünk valahogy nélkülük, és az ARC nélkül is.

De akkor kit díjaz majd a kiegyensúlyozott zsűri?