“A zsidó életnek ma reneszánsza van Magyarországon, és erre mi büszkék vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy a zsidó élet reneszánsza komoly hozzájárulás a magyar nemzet közös teljesítményéhez” - mondta a miniszterelnök. Benjamin Netanjahuval folytatott tárgyalásait követően. Orbán Viktor elmondta azt is, hogy “szerettem volna számára is nyilvánvalóvá tenni, hogy Magyarország kormánya egy korábbi időszakban hibát, sőt bűnt követett el, amikor nem védte meg Magyarország zsidó származású polgárait. Szeretném világossá tenni, hogy a fölfogásunk szerint minden magyar kormánynak az a kötelessége, hogy minden állampolgárát származásra való tekintet nélkül megvédje. A II. világháború idején ennek a követelménynek, ennek az erkölcsi és politikai követelménynek Magyarország nem tett eleget. Ez bűn. Ugyanis akkor úgy döntöttünk, hogy a zsidó közösség védelmezése helyett a nácikkal való kollaborálást választjuk. Világossá tettem a miniszterelnök úr számára, hogy ez soha többé nem fordulhat elő, a magyar kormány a jövőben minden állampolgárát meg fogja védeni”.

Heisler András, a Mazsihisz, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke korábban több kérdésben is a Fidesz-kormánnyal ellentétes álláspontot képviselt. Így például 2014-ben távol tartották magukat a magyarországi zsidóság deportálásának 70. évfordulójára szervezett megemlékezésektől.

Most azonban, még a magyar miniszterelnök látogatását megelőzően azt nyilatkozta a The Times of Israel című lapnak, hogy Orbán izraeli utazása “jó a zsidóknak”.

A látogatás “jó a magyar kormánynak - Izrael erős ország -, győzelemnek számít Orbán Viktor miniszterelnök külpolitikája számára. Jó Izraelnek is, mivel Magyarország tagja az EU-nak és támogatja Izraelt. Ha ez jó Magyarországnak, és jó Izraelnek is, akkor - lévén én magyar zsidó vagyok -, jó nekem is, és jó a zsidó közösségnek is” - nyilatkozta Heisler az izraeli lapnak.

Köves Slomó az EMIH, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség - aki nem ritkán Heislerrel homlokegyenest ellenkező álláspontot képvisel -, ráadásul Orbán Viktorral is közelebbi kapcsolatokat ápol, mint Heisler, szintén egyetértett a magyar miniszterelnök izraeli látogatásának pozitív üzenetével.

Úgy látszik Orbán izraeli útja - legalább ebben az egy kérdésben - példát mutatott a konszenzusra a két zsidó vezető között - állapítja meg az izraeli lap.

“Nem hiszem, hogy lenne hatásosabb eszköz az antiszemitizmus letörésére egy adott országban, mint amikor egy ország miniszterelnöke nyíltan dícséri a zsidó államot és annak vezetőjét” - nyilatkozta Köves Slomó az The Times of Israelnek.

Heisler egyetértett - bár kissé enyhébben - Köves Slomóval abban, hogy az elmúlt években az antiszemitizmus csökkenőben van Magyarországon, van ebben előrehaladás. Példaként azt említette, hogy a magyar szabályozás a “keresztény értékek” védelmét írja elő a hatóságoknak. Ezt a zsidó közösség kifogásolt, és felhívta rá a kormány figyelmét. A külügyminiszter a közelmúltban egy, az amerikai nagykövetségen tartott ünnepségen ugyanakkor már a “zsidó-keresztény” értékekről beszélt - mondta Heisler András az izraaeli lapnak.