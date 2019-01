Tájékoztató akciót indít a kormány néhány napon belül a televíziókban, a rádiókban és a közterületeken, amellyel az ország által eddig elért eredményeket mutatják be - számolt be róla a Magyar Idők. A kabinet azt is hangsúlyozza a lap szerint, hogy bár az ország jobban teljesít, de még nem értünk a munka végére.