Fokozatosan történt az építkezés

Első lépés volt 2000-ben a Szent Korona áthelyezése a parlamentbe. E jelképes cselekedet már akkor világossá tette, hogy valami rendkívüli van születőben a világnak ezen a pontján. Amikor minden arról szól, hogy felejtsük el eddigi örökségünket, vessük el keresztény értékeinket, a Tízparancsolatot ne tekintsük többé érvényesnek, hazánk egy ellenkező folyamat zászlóvivőjévé vált. A Szent Korona a keresztény világ alakjait, apostolait, szentjeit ábrázolja, a fenti világ intenzív jelenlétét jelképezi az ország életében, a parlamentben, ahol az életünket meghatározó törvényhozás zajlik. Az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor azt mondta, hogy a korona teremtette meg a lehetőségét annak, hogy Magyarország Európába lépjen. Már ez is elegendő lenne, hogy a Szent Koronát magunkkal vigyük az új évezredbe, hogy ne múzeumi kegytárgy legyen, mert az ember múltja, hagyományai nélkül nem élhet. A századok során sok minden elveszett, de a korona, az ország, a nemzeti függetlenség megtestesítője megmaradt. Ha a mai Magyarországra tekintünk, azt látjuk, valóban a korona által jelképezett két vezérfonal, a keresztény örökség és a nemzeti szuverenitás védelme fémjelzi hazánkat, éppen ennek fénykorát éli az ország, ettől váltunk híresekké és útmutatóvá a neoliberális sártengerben.

Ezen az úton megtett második lépésünk, ugyancsak az Orbán-kormányhoz fűződően, az új Alkotmány felállítása volt. Már eleve azzal kezdődik, „Isten áldd meg a magyart”, hiszen himnuszunk is erről az örökségünkről szól mind a mai napig. A Preambulum különösen értékes, mert itt lett lefektetve a keresztény értékeink védelme, a Szent István-i örökséghez való igazodásunk. Elsőként fogalmaztuk meg a világban, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége, és ellenállunk a gender őrületnek is. A mai világban ilyen alkotmányok nem születnek, helyette törvénybe iktatják a homoszexuális házasságot, a kb. 72 fajta nemet, a semleges név használatát, a legvadabb plurálisnak nevezett házasságmodelleket és ennek végkifejlete még tart. A házasság, család védelmében is példát mutatunk a világnak, mind elméleti, mind anyagi síkon. Támogatja a kormány a minél több gyermek születését, ebben a gyermeknélküli kultúrában, és szélsőséges feminista érában.

A folyamatos építkezés harmadik lépése az Alkotmány bővítése volt, amibe belekerült a keresztény kultúra védelme. Ilyen törvény sincs még a világban, ebben is úttörők vagyunk, mi több, útmutatók. Lehet bennünket követni. És minél több támadás ér bennünket az ilyen törvénykezések miatt, annál biztosabbak lehetünk benne, hogy jó úton járunk. Minél ádázabbul szidalmaznak, éppen keresztényellenességgel vádolnak, tudhatjuk, hogy valami nagyon jót csináltunk. Legújabb törvényünk, a keresztény kultúra védelme, magában foglalja a morális értékek, a keresztény épületeink, szimbólumaink, keresztény ünnepeink védelmezését. Nem baj, hogy a nyugati világban éppen ellentétes folyamat zajlik, sőt, éppen ezért van szükség Magyarországra, hogy irányt mutasson. A támadások mellett azért egyre nő az ország tekintélye is, ami biztató jel arra, hogy előbb-utóbb követőkre találunk.

Elsőnek építettük fel a határkerítést is, és mondtuk ki, hogy a tömeges migráns inváziót meg kell állítani, mert veszélybe sodorja európai értékeinket. Ebben is sikerült útmutatóvá válnunk, mert láthatóan egyre több ország kezdi átvenni a védekezés, a veszély, a helyben történő segítés, az ellenőrzés fogalmait és gyakorlatát. Az illegális tömeges migráció árnyoldalai, az integrálhatatlanság, a bűnözés növekedése egyre több emberben ébreszti fel a veszélyérzetet. Mi kezdettől fogva ezt mondtuk, mutattuk az utat.

Milyen a világ állapota?

Magyarország lámpása egy Szodoma és Gomora közeli sötétségben világít. A nyugati világ egy elferdített jogrendet hozott létre, istent kezdett játszani. A morális védőkorlát nélküli humanizmus eszméjének csapdájába esett. A bűn többé nem létezik, a Tízparancsolatra nincs többé szükség, mert felvilágosulttá vált az emberiség. Maga akarja meghatározni születését és halálát, erre törvényeket alkot, az abortuszt és az eutanáziát. Szabadosan akar élni, mert ugye a bűn csak kitaláció. Homoszexuális házasságot akar, élettársi viszonyokat akar, a házasság szentsége helyett. A bűn annyira részévé lett, hogy észre sem veszi, miben él, már lelkiismeret-furdalása sincs. A test az érzékiség a filmiparon keresztül terjedt Amerikából az egész világra. Később a technológia lett az isten. Arra nem gondol az ember, mi lenne, ha mindez összeomolna, természeti katasztrófák okán vagy világégés, világháború által, ami mindig itt lebeg a fejünk fölött. Egy nukleáris katasztrófa mindent elsodorna, gondolni kellene arra, hogyan térhetne vissza az ember az eredeti természetes, egyszerű élethez.

A kereszténység azt mondja, minél nagyobb a bűn, annál inkább árad a kegyelem. Magyarországon éledő vallási csoportok vannak, imacsoportok működnek szerte az országban, engesztelések, zarándokutak bősége éleszti a tüzet. Egyre több fiatal csoportban támad fel a hit és térnek vissza őseik örökségéhez. Igaz, a „félrevezető” is működik, a Pride már egész hónapossá terebélyesedett. Bízzunk azért abban, hogy a lelki felemelkedés az erősebb. Nálunk az útmutatás és példamutatás.

Magyarország a lelki megújulás programját hajtja végre. Azt is mondhatnánk, mintegy a Szent Korona kisugárzásának megvalósításaként. A kormány keresztény értékrendű törvénykezéssel, erős nemzetállami és nemzeti összetartozás politikájával, a megújuló gyülekezetek pedig imáikkal. Erre az útmutatásra a világnak olyan szüksége van, mint egy falat kenyérre, különben összeomlana, mint hajdan az erkölcsi válságba sodródott civilizációk.