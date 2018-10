Anne Applebaum nemrég azt állította egy, a The Spectator című brit lapban megjelent véleménycikkében, hogy a magyar establishment a bolondját járatja a brexitet pártoló politikusokkal, akik kétségbeesett emberekként szövetségest keresnek, a magyarok pedig felhasználják őket, mint „hasznos idiótákat.”

Most a lapban megjelent Szalay-Bobrovniczky Kristóf válasza, aki londoni magyar nagykövetként megszólítva érezte magát Applebaum botrányos cikkében.

Szalay-Bobrovniczky úgy véli, „Applebaum végső következtetése az, hogy lemondott rólunk. Ehhez megvan minden joga, de az már teljességgel elfogadhatatlan, hogy aktívan próbál tönkretenni bilaterális kapcsolatokat”. A nagykövet azt is elárulta, pontról pontra cáfolhatná a történész politikailag motivált állításait, melyeket cikkében tett, de egy korábbi személyes beszélgetésük során arra jutott, hogy inkább ő is lemond Applebaumról.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A londoni magyar nagykövet döntése érthető, még akkor is ha nem részletezte, mi történt az említett személyes találkozásukkor, hiszen Applebaum már jópárszor felfedte a nyilvánosság előtt is, hogy szinte beteges Orbán-fóbiában szenved. Ezt egyébként Kovács Zoltán kormányszóvivő egyszer kerek perec ki is mondta róla egy aktuális kirohanása kapcsán. (Az instabil személyiséggel megáldott történész neobilseviknek nevezte Orbánt.)

Ezen felül Applebaum igaztalan megnyilvánulásai Magyarországgal és a lengyel kormánnyal kapcsolatban valóban politikailag motiváltak, amire Szalay-Bobrovniczky is felhívta a figyelmet: „Hadd emlékeztessem a közvéleményt arra a tényre, hogy Applebaum annak a volt lengyel külügyminiszternek a felesége (Sikorski), akit a mostani lengyel kormány állított partvonalra, ebből kifolyólag Applebaum minden, csak nem független.”

De természetesen a történész politikai motivációi közé tartozik a Soros György elveivel való kapcsolata, amiről a nagykövet szintén megemlékezik: „Applebaumnak megvan a politikai oka arra, hogy ugyanazt a politikai napirendet követi, mint Soros György, akit cikkében hevesen védelmez”.

„Én, magyarként és egy több mint ezeréves állam polgáraként, a kormány képviselőjeként, amely a választásokon harmadjára szerezte meg az alkotmányozó többséget jelentő kétharmadot, visszautasítom egy önjelölt elitista ítélkezését. Applebaum és elvbarátai csak mérgesek, mert elveszítenek egy vitát a közös jövőnkről. Az az elit, amelyet nyilvánvalóan önös érdekből kifolyólag szolgál Applebaum, elveszti támogatását, és attól is fél, hogy elveszti mandátumaik többségét a soron következő európai parlamenti választáson. Applebaum frusztrált, mert Közép-Európa vezetői releváns és meggyőző alternatívával rendelkeznek, hogy lecseréljék az egyre elvakultabb jelenlegi európai elit zsarnokságát” - zárja válaszát Szalay-Bobrovniczky.