A két lokálpatrióta rendszeresen tartja a kapcsolatot, s már korábban is jelezte Bölöni, hogy foglalkoztatja a polgármester-jelöltség, hiszen nagyon sok mindent kapott szeretett szülővárosától, amiből vissza szeretne adni valamit.

"Ha olyan felkérés érkezik, ami összefogáson alapul, és az erdélyi magyar pártok egybehangzóan kérik fel, hogy vállalja a megmérettetést, nem zárja ki, hogy igent mondjon, de csak akkor, ha jó szakértői csapatot tudnak mögé állítani" - idézte fel Bölöninek a kerekasztal-beszélgetésen elhangzott szavait Zsigmond Barna Pál, aki 2011-től hat éven át Magyarország csíkszeredai főkonzuljaként tevékenykedett.

Zsigmond Barna Pál, forrás: hargitanepe.eu



Egyébként a 64 éves Bölöni, aki 108-szor játszott Románia válogatottjában és hosszú edzői tevékenysége során több külföldi csapatot is sikerrel irányított - például ő tette be először a Sporting Lisszabon kezdőcsapatába az akkoriban még 16 éves Cristiano Ronaldot - rendszeresen jár haza Marosvásárhelyre, találkozik az emberekkel és tájékozott a helyi közélet dolgaiban is. Jelenleg a belga Royal Antwerp edzője, szerződése 2019-ben jár le. Egy évvel később tartják Romániában a helyhatósági választásokat.

Tíz évvel ezelőtt már szóba került egyszer, hogy a románok körében is egykor népszerű játékos (BEK-győztes a Steaua Bukaresttel 1986-ban) és Románia volt szövetségi kapitánya induljon a marosvásárhelyi polgármesteri tisztségért, de akkor a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) lebeszélte őt erről, mert a felkérést az akkor még politikai ellenfélnek tekintett Magyar Polgári Párttól (MPP) kapta.



“Most nem lenne ilyen akadály, hiszen az RMDSZ és az MPP közös listán indult a parlamenti választáson, és egy frakciót alkotnak a bukaresti parlamentben, két éve pedig a marosvásárhelyi polgármesteri választáson Soós Zoltán magyar jelöltet a két említett magyar szervezet mellett az Erdélyi Magyar Néppárt is támogatta, ezért az összefogás megismételhető, Bölönit illetően is kialakulhat a konszenzus” - hangsúlyozta Zsigmond Barna Pál.

Hozzátette: Bölöni a románokat is meg tudja szólítani, hiszen népszerű, elismert és nagy tekintélyű sportember Erdélyben, Romániában, így vélhetőleg román támogatói is lesznek, még akkor is, ha a helyi románság egyetlen jelöltet indít ellene. (A mintegy 128 ezres lélekszámú város 52 százaléka román és 45 százaléka magyar, a maradék cigány, német és más nemzetiségű.)