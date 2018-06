Sportot űz a román állam azoknak az ingatlantulajdonosoknak a megfélemlítéséből, akik stratégiai jellegű követeléseket támasztanak a kommunizmus idején államosított javaik visszaszerzése érdekében. Az egykori erdélyi magyar arisztokrácia felére ráfogták vagy most is igyekeznek ráfogni, hogy háborús bűnös, így pedig a vagyonelkobzás jogával is élhet az állam – ez újból a legütősebb kártya Bukarest kezében. A Figyelő az egyik legforróbb pontot, a Bánffy család Fehér megyei birtokát kereste fel.