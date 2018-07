Természetesen a másik balliberális lap, a HVG gyorsan át is vette a hírt, hogy az ő olvasóik is tudjanak hőzöngeni egy kicsit. Az persze senkit nem zavar, hogy a nyíltan baloldali karmester, Fischer Iván is rendesen ki lett tömve állami pénzzel az évek során.

Csak néhány példa, hogy milyen összegekben kapott Fischer Budapesti Fesztiválzenekara állami támogatásokat:

2014-ben 1 milliárd 150 millió forint

2015-ben 1 milliárd 50 millió forint

2016-ban 1 milliárd 150 millió forint

Ne hagyjuk ki a főváros támogatásait se:

2014-ben 270 millió forint

2015-ben 260 millió forint

2016-ban 60 millió forint

Azon a bizonyos 60 milliós támogatáson Fischer rendesen ki is akadt annak idején, persze a világhírű karmesternek nem kell semmilyen okot adni arra, hogy ne gerjesszen folyamatosan nemzetközi hisztit, az egész világon elhintve azt az álhírt, miszerint Magyarországon a ledurvább vészkorszak dúl, amióta Orbán kormányoz.

Nem is értem, hogy van ideje mindeközben tartani a markát...

Borítófotó: MTI