Miért is? Talán magyarázatra sem szorul: az Egyesült Államok a világ legfontosabb gazdasága, néhány területen - dollár, kamat, tőzsde, nyersanyag-árupiac, stb. - elsőbb az elsőbbnél, így kevesebbet is exportál, mint amennyit behoz. A világ egyetlen bikaerős gazdasága, a mínuszos kereskedelmi többlet és a magas államadósság ellenére, amely belső piacából is jól eltartja magát, ugyanakkor Európának, vele együtt Magyarországnak is szüksége van az amerikai piacokra. Mégis, Trump azáltal nyert, hogy gyökeres gazdaságpolitikai fordulatot hirdetett, amelynek bázisa a hazai termelés.

Miként azt tudjuk, a meghatározó európai gazdaságok a kivitelből tartják el magukat, Németország például az EU legnagyobb exportbirodalma. A németeken keresztül pedig mi is erősen érintettjei lehetünk annak is, ha az amcsik kitiltják a tengerentúli világból a német járműveket. Közben ne feledjük, az Egyesült Államok az EU után a legfontosabb kereskedelmi partnerünk is.

Ha az USA megemelt tarifáira tisztán politikai reakció lesz a válasz a partnerországok, az egykori (?) szövetségesek részéről megjósolhatatlan, mi lesz a védővámok kivetéséből fakadó kereskedelmi háború végkimenetele.

Mindenesetre az Egyesült Államok a világ legversenyképesebb gazdaságainak egyike, és a kapitalizmus fellegváraként nyilvántartott ország könnyebben átáll egy új termelési struktúrára, mint a sokszor lomha vén Európa, mely az exportmutatók javulásával dicsekedhetett eddig. Holott azt sem nagyon tudjuk egy-egy “Made in EU” felirat nyomán, hogy hol készült a termék.

Trump eltökéltsége nyomán azt viszont majd tudni fogjuk, mit is jelent, hogy Made in USA.

