Személycsere történik a budapesti francia nagyköveti pozícióban. Éric Fourniert váltja Pascale Andréani. Nem is volna ez olyan nagy dolog, ha nem szivárogtatták volna ki Fournier legutóbbi diplomáciai jegyzetét. Az ilyen jegyzeteket az adott külügy külpolitikájának finomhangolására használják, és ezért nem is szoktak publikusak lenni.

Ebben a volt nagykövet Magyarország politikai helyzetéről értekezett. Követendő példának nevezte Orbán Viktor bevándorláspolitikáját, valamint a magyar kormányfőt populistának beállító véleményeket a magyargyűlölő nemzetközi sajtónak tulajdonította. Sőt a nagykövet szerint Magyarország a politikai világ Real Madridja, mivel az Orbán vezette Fidesz ugyanúgy nyert zsinórban háromszor választást - ráadásul kétharmaddal -, mint a Real Madrid háromszor Bajnokok Ligát.

Kifejtette azt is, hogy a magyarországi antiszemitizmus, pláne annak erősödése egy fikció, amelynek célja, hogy elterelje a figyelmet a francia és német területeken tomboló muszlim antiszemitizmusról.

Emlékezzünk csak vissza arra, milyen körülmények között távozott kollégája Gajus Scheltema, volt holland nagykövet.

Nem is volt oly rég, még egy éve sem, hogy hosszú diplomata pályafutása (négy évnyi magyarországi szolgálat) után innen vonult nyugdíjba.

És micsoda hírverést csinált ennek?! Végig haknizta a haladó médiát, hogy elmondja mennyire korrupt, rossz és tarthatatlan rendszert épített Orbán Viktor és a Fidesz. Természetesen a Soros-hálózatot is bevédte rendesen. Az álcivileknek azt tanácsolta: legyenek büszkék arra, hogy a holland kormány támogatja őket.

Reméljük azért nem szomorkodik nyugdíjas éveiben azon a holland úriember, hogy az "Orbán-rezsim" alatt éppenséggel gazdaságilag szárnyal az ország, az Európai Unióban egyik legnagyobb győzelmét vívta ki a migráció ügyében - igaz még bőven van miért küzdeni -, és közben egy harmadik Fidesz-kétharmad is termett a 2018 áprilisi országgyűlési választáson.

Igaz, ha annyira szereti az álcivil szervezeteket, biztos ő is választási csalást reklamál. Bár lehet már el is feledte hazánkat.

Pedig Scheltema annak idején azt mondta, hogy szereti a Kiskunságot, meg hogy Petőfi útját járta Magyarországon. Bár ezt már nehezebb értelmezni. Ehhez képest szépen beszólt annak a magyar kormánynak, amelyet a magyar nép hatalmazott fel. Az is, amelyik az Alföldön lakik.

Ebből is látszik, hogy lehet szépen is, meg kevésbé szépen is búcsúzni. Természetesen a francia Mediapart portál nélkül nem tudhattuk volna meg, hogy miként vélekedik Magyarországról a leköszönő budapesti francia nagykövet, de ez az örömünket ne árnyékolja be.

Macronéknak egyébként bizonyára nem tetszett, hogy a Franciaországot Magyarországon megtestesítő diplomata azt üzente, hogy megéri meghallgatni a választópolgárok véleményét. A francia elnök ugyanis most pont az ellenkezőjét csinálja, a belpolitikával - a saját szavazóinak érdekeivel - kevésbé törődik, és inkább Európára szegezi tekintetét, lesve, hogyan tud a kontinens vezérévé válni.

Megjegyezném, annak ellenére, hogy nem két napja tudjuk ki lesz az új magyarországi francia nagykövet, ez egyértelműen politikai döntés volt. Macronnak már korábban feltűnhetett, hogy Fournier személyes véleménye nem egyezik az ő nézeteivel. Végső soron az ő jogköre eldönteni, hogy ki képviselje országát más nemzetek előtt, és nem is habozott a számára nem szimpatikus diplomatát visszahívni.