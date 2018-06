Emmanuel Macron a minap arra ragadtatta magát, hogy az új olasz kormányt felelőtlennek és cinikusnak nevezze, amiért az nem engedte kikötni Olaszország partjainál a fedélzetén több mint hatszáz migránst szállító Aquarius hajót. No persze Macron rögtön talált egy hű fegyverhordozót a lelkes – de meg nem választott – szocialista spanyol kormány képviseletében, akik fogadják a gyakorlatilag csempészhajóként is funkcionáló Aquraiust. Nem mellékes, hogy míg Matteo Salvini olasz belügyminiszter döntését a hajó kitiltásáról a taljánok 68 százaléka támogatja, addig a kisebbségi spanyol kormány mögött nem áll választói felhatalmazás. A szocialisták ugyanis annak köszönhetően kormányozhatnak most Spanyolországban, hogy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták a kormányzó Néppártot.

Ennek ellenére a francia elnöknek kapóra jött a spanyol felmentősereg, hiszen már klasszikus bevándorláspárti szövetségese, Angela Merkel is cizelláltabban gondolkodik és óvatosabban fogalmaz a migrációs krízissel kapcsolatban. A német kancellár júniusi interjújában a magyar-szerb határkerítéssel kapcsolatban már arról beszélt, hogy ezzel Magyarország Németországot is védi. A június végén sorra kerülő uniós csúcs előtt pedig az európai tagállamokkal egyeztetne Horst Seehofer belügyminiszter határvédelmet szigorító javaslatáról.

Természetesen a francia elnök is csak addig ilyen ügybuzgó bevándorláspárti, amíg a migránsok másik országba érkeznek. Ugyanis a franciák eddig nagyjából 640 menedékkérőt vettek át az általuk vállalt közel tízezres kvótából. 2018 januárja és májusa között Olaszországban 9467 ember ért partot…

A franciák tehát még mindig nem értik a migrációs helyzetet. Pontosabban a franciák már igen, csak Macron nem. A Századvég Project28 kutatásából ugyanis kiderül, hogy a franciák 54 százaléka találja aggasztónak a bevándorlók Franciaországba áramlását, 56 százalékuk pedig valószínűnek gondolja, hogy újabb terrortámadás történhet az országukban. Vélekedésüket a valóság igazolta: az elmúlt fél évben öten vesztették életüket terrortámadás miatt Franciaországban. 2014 óta pedig több mint ezer európai hunyt el, vagy sérült meg migránsok által elkövetett bűncselekményben.

A viharfelhők tehát gyűlnek Macron feje felett mind nemzeti, mind európai szinten, és ezen valószínűleg a legitim nemzeti kormányok kioktatása sem javít sokat.

Borítófotó: Az SOS Méditerranée és az Orvosok Határok Nélkül nevű nem kormányzati szervezetek által fenntartott Aquarius hajó 106 illegális bevándorlóval a fedélzetén befut a spanyolországi Valencia kikötőjébe 2018. június 17-én. Az Aqarius 629 migránst vett a fedélzetére Líbia partjai előtt, hogy Olaszországba szállítsa őket, de az olasz, majd a máltai hatóságok is lezárták előtte kikötőiket, a spanyol kormány viszont hajlandó volt beengedni a hajót. Biztonsági okokból a többi migránst olasz hajók szállítják Valenciába. (MTI/AP/Olmo Calvo)