A francia sajtót az elmúlt hetekben egy téma foglalkoztatta: Emmanuel Macron és jobb keze, Alexandre Benalla különleges kapcsolata. Ez alatt értik az amúgy személyi testőr politikai befolyását, valamint feltételezhető szexuális vonzódását/kapcsolatát a francia elnökkel. A marokkói származású biztonsági szakember pedig úgy került a média célkeresztjébe, hogy rendőrnek öltözve megvert több civilt is még májusban.

Alexandre Benalla május elsején rendőrnek öltözve bántalmazott egy férfit és egy nőt - írta a Daily Mail. Erről biztonsági kamerák által készült felvétel, ami akkor körbejárta a sajtót. A francia hatóságoknak - feltehetően Macron nyomására - mégis sikerült elsimítani az ügyet. Bő egy hete azonban egy francia lap, a Le Monde nyilvánosságra hozott egy telefonos felvételt, valamint több képet, amely szintén alátámasztja, hogy Benalla rendőrnek öltözve megvert két embert. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a marokkói származású testőr nem a francia hatóságok tagja, így még meg is vezette az embereket, valamint többszörösen jogsértő módon járt el. Ráadásul az elnöki iroda egyik embere, Vincent Crase is jelen volt. Most mindkettőjük ellen eljárás indult és felfüggesztették őket.

A helyzetet tovább fokozza, hogy Benalla korábban, és Macron alatt is igencsak jó feltételek mellett dolgozott. Annak idején a korábbi francia elnök, Francois Hollande karolta fel Benalla-t, amikor még a szocialista párt aktivistája volt. Eztán pedig gyorsan mászott fel a ranglétrán, és hamar az Élysée-ben találta magát. Nem várta ki azonban Hollande bukását, hanem Marokkóba költözött, ahonnan csak akkor tért vissza Franciaországba, amikor Macron bejelentette: indul az elnöki bársonyszékért.

Visszatérése után pedig, már a 2017 májusi elnökválasztás estéjére, az akkor még francia elnökjelölt jobb kezévé vált. A győzelem után pedig Macron nem fukarkodott a jutalmazásával. Évi százezer eurós fizetés lett a jutalma, ami forintban több mint 30 milliót jelent évente. Emellé pedig Párizs egyik emblematikus környékén kapott lakást, ahol még Mitterand elnök lakatta szeretőjét és házasságon kívül született lányát.

A Wikileaksen szivárogtatták ki francia rendőrök, hogy Benalla többször is próbálkozott komolyabb fegyverzetet beszerezni csapatának. Végül “csupán” Glock típusú maroklőfegyvereket sikerült, 2000 tölténnyel ellátva.

A francia sajtó figyelmét azonban igazán Macron és Benalla elválaszthatatlansága foglalkoztatja. Több tucat fotó készült arról, hogy együtt vacsoráznak, bicikliznek, járnak tenisz meccsekre, vagy éppen mennek síelni. Ráadásul szabad bejárást kapott a francia nemzetgyűlésbe, és Macron saját Le Toquet-i rezidenciájába. A pletykákat pedig erősítette, hogy egy paparazzi kompromittáló pozícióban kapta lencsevégre Macront Mathieu Gallet-val, a Radio France korábbi elnökével.

Mindennek következtében Macron támogatottsága mára 39 százalékra esett. Ez a fele a megválasztásához képesti támogatottságának. Egyre többen teszik fel a kérdést, ki tudja-e tölteni mandátumát úgy, hogy választási ígéreteinek nagy részét nem teljesítette, s folyamatosan belső válságokkal küzd. Piperkőc költekezésével - 26 ezer eurót költött elnökségének első három hónapjában sminkesre - pedig a francia média pedig új nevet aggatott rá: a gazdagok elnöke.