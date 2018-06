Sorra szűnnek meg a Jobbik alapszervezetei, hagyják ott a pártok a korábbi tagok. A Kisalföld.hu ma arról számolt be, hogy a Jobbik összes soproni tagja kilépett a pártból, így a városi pártszervezet megszűnt. A hétvégén Dócs Dávid cserháthalápi polgármester számolt be arról, hogy 15 Jobbik-szervezetből egy vagy kettő maradt Nógrád megyében.

Gőbl Gábor és Bendes Zoltán azt írták, a Jobbik helyi szervezetét tíz évvel ezelőtt alapították, az utolsó másfél évben azonban a párt politikája messzire került a tagok meggyőződésétől. A tagok száma előbb lecsökkent, 2016 után pedig már senki sem akart a "népfrontossá váló" Jobbik tagja lenni Sopronba - írták.

A két képviselő közleményében kifogásolta, hogy Vona Gábor korábbi pártelnök lemondása után kijelölte utódait, valamint azt is, hogy a Vona Gábor nem határolódott el a nevében Toroczkai László volt alelnök lejáratására létrehozott weblaptól sem.

A Jobbikból kilépők a jövőben a saját értékrendjükkel egybevágó politikai érdekképviselet megteremtéséért fáradoznak majd, és bizakodva tekintenek az Ásotthalmon zászlót bontó Mi Hazánk Mozgalom felé - olvasható a közleményben. A képviselők a továbbiakban függetlenként vesznek részt a soproni közgyűlés munkájában - tették hozzá.

Dócs Dávid - aki immár független polgármestere Cserháthalápnak - hétvégén közölte, hogy a Nógrád megyei Jobbik-elnök is kilépett a pártból. Közlése szerint – többek között – kilépett mindkét megyei alelnök is (tehát a teljes vezetés távozik a pártból), az egyik választókerület elnöke (országgyűlési képviselőjelölt), az egyik választókerület szervezője. A másiké sem vállalja tovább a munkát. Kilépett a megyei információs koordinátor, lemondott a pénzügyes is.

Dócs Dávid adatai szerint Nógrád megye 1. választókerületében a 6 szervezetből 2 feloszlott, 1 fontolja és 2 (a szurdokpüspöki és a salgótarjáni) teljesen inaktív, nem létezik, csak papíron, tehát a 6 szervezetből mára egyetlen maradt csak biztosan. A megye 2. választókerületében egy sem maradt: 9 szervezetből 7 feloszlott, 2 inaktív, a 48 fős tagságból 34 lemondott párttagságáról. Több egyéni tag is kilépett, miután – a cserháthalápi polgármestert idézve – a „Sneider-Gyöngyösi-féle vezetés a pártszakadáshoz vezette a Jobbikot”.