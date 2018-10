Zajlik Magyarországon a nagy hajléktalanvita, mivel az ellenzéki médiumok és pártok hangosan ellenzik, hogy a kormány igyekszik megvédeni a hajléktalanokat a fagyhaláltól, a járókelőket pedig a hajléktalanok okozta rossz higiéniai állapotoktól.

Tolja is az ellenzék a balos maszlagot, miszerint meg kell teremteni a paradicsomi állapotokat, és nem „büntetni” (?!) a hajléktalanságot. Persze, pont úgy, mint a világ progressziójának fellegvárában, a lassan Amerikában már egy külön hippi-városállamnak számító Los Angelesben.

Lássuk, mire ment ott a haladó szellemű, szociálisan érzékeny városvezetés: már az év elején beszámoltunk róla, hogy az angyalok városában egy óriási hajléktalan sátorvárost kell kerülgetniük a tisztességes polgároknak (ha egyáltalán van még ott olyan).

Az organikus városfejlődésnek liberális módra aztán más organikus következményei is lettek. Például az óriási szeméthegyek, amelyek vonzották a patkányokat. A patkányok meg hozták magukkal a saját potyautasaikat, a tífuszt terjesztő bolhákat.

Innen már könnyen ki lehet találni: kitört a járvány, ami elsősorban a hajléktalanok között terjed, és már létrejött egy egész „tífuszzóna” is. Persze mások is simán elkaphatják a kellemetlen betegséget, kutyát sétáltatni a város bizonyos részein például kifejezetten nem ajánlott, hiszen az ember legjobb barátja könnyedén hazahoz egy-két fertőző bolhát, és ha már ott vannak, a mohó élősködők a gazdi vérét is szívesen fogyasztják.

Mindeközben Los Angeles demokrata párti vezetése még mindig képtelen volt reagálni a helyzetre - mondjuk mit várunk azoktól, akik hagyták, hogy hajléktalanskanzen épüljön a városukban?

Eric Garcetti polgármester 300 ezer dollárt különített el arra, hogy a „tífuszzónát” megtisztítsák, aminek hétfőn kellett volna megkezdődnie, de még mindig semmi. Joel Grover oknyomozó újságíró szerdán úgy fogalmazott: a városvezetésnek még egy menetrendje sincs arra, hogyan fogjanak hozzá.

Így mennek a dolgok a fényességes Nyugaton, de legalább nem “büntetik” a hajléktalanságot...

Borítófotó: Rendőrök intézkednek egy utcán Los Angelesben