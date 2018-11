Nagy-Britanniában, de főképp Angliában egyre súlyosabb gondot jelent a drogfogyasztás és a kábítószer-kereskedelem. A fővárost az albán maffiózók uralják, akik anyaországi kapcsolataikat felhasználva juttatják el az árut Dél-Amerikából az Egyesült Királyság területére.



London keleti részén, a Barkingban működő Hellbanianz illegális tevékenységével több millió fontot zsebel be évente. A bandatagok nem is rejtik véka alá, hogy mire költik el a drogból befolyt pénzeket: egy fényképmegosztó portálra, az Instagramra töltik fel fotóikat, melyeken sportkocsikban pózolnak, illetve több százezer fonttal fotózkodnak. A bebörtönzött bandatagok gyakran a cellák mögül készített képeket osztanak meg a világhálón. Egyikük saját képe alatt megjegyezte, hogy „míg ti ennyi pénzt összekuporgatni, addig én elkölteni nem tudok” – utalva ezzel a fotón látható súlyos pénzkötegekre.



A Hellbanianz tagjai nyilvános videókban fenyegetik meg a rivális bandákat, elmondásuk szerint, „ők már készen állnak a háborúra”. Állításuk szerint már teljesen ellenőrzésük alatt tartják London utcáit.



A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség szerint azonban az albán bandák drogkereskedelme túlmutat London utcáin: a hivatalos szervek szerint a balkáni migránsok által alapított bűnszervezetek már vidékre is terjesztik a drogot, s talán az albánoknak a legnagyobb a befolyása az angliai drogpiacon.

