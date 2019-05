A támogatás formája kamattámogatás, amely lízing formájában megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódhat abban az esetben, ha a lízing futamideje 36 hónap és ha a futamidő végén a mezőgazdasági termelő megszerzi a lízingelt eszköz tulajdonjogát. A kamattámogatás mértéke a lízingdíj kamattartalmának 50 százaléka. Az ügylethez a kezességvállaló intézmények által nyújtott készfizető kezesség is kapcsolódhat, ezzel is segítve a beruházás megvalósulását.



A vállalkozások támogatási kérelmeiket 2019. december 31. napjáig nyújthatják be a földművelésügyi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz. A támogatás részleteit a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet tartalmazza.



Az Agrárminisztérium bízik abban, hogy a kedvező piaci környezetet kihasználva, a gép- vagy technológia beszerzését lízing keretében megvalósítani kívánó mezőgazdasági termelők nagy számban élnek a támogatás adta lehetőségekkel.



