A jelenleg is zajló lisszaboni Smart Cities Summit kiállításon mutatkozhat be négy kiemelkedő fővárosi startup. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) delegációja és a 9. Be Smart verseny nyertesei, az IT-c, a TMRW Life, a Click for Work és a PocketGuide első alkalommal, önálló magyar standon jelennek meg a kiállításon.

A BVK 2015 óta 37 fővárosi delegációban 166 startupnak biztosított bemutatkozási lehetőséget külföldön, Budapest városdiplomáciai kapcsolatrendszerét felhasználva. E megjelenést a BVK Magyarország Lisszaboni Nagykövetségével együttműködésben, Budapest Főváros és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával valósítja meg.

“Lisszabon és Budapest több mint negyedszázada testvérvárosok, tavaly februárban nyílt először lehetőség arra, hogy magyar startupok mutatkozzanak be a portugál fővárosban. Európai szinten példaértékű lehet a két nem szomszédos lokális ökoszisztéma egymást erősítő együttműködése. Ezt bizonyítja, hogy 2017-ben Lisszabon, 2018-ban Budapest nyerte el az Európai Bizottság által kiadott Startup Europe Díj, vagyis a startupok számára legjobb közigazgatás kategóriáját” – mondta a Figyelőnek Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke.

A nagykövetségünk fontos feladatának tartja a tudásra alapuló lehetőségek népszerűsítését. A Smart Cities Summit, ez a lisszaboni seregszemle, olyan műfaj, ahol valóban megjelennek azok, akik keresik a jó és hasznos új ötleteket, megoldásokat. Remélem, hogy a magyar startupok a következő napokban eredményesen tudnak majd kapcsolatokat építeni, befektetőre, vállalkozótársra lelnek – fejtette ki Breuer Klára, Magyarország lisszaboni nagykövete.

A BVK harmadik alkalommal vezet versenygyőztes delegációt Lisszabonba. A kiérkező startupok a Be Smart verseny szigorú kiválasztásai kritériumai okán minden eddigi esetben kiváló eredményekkel mérettek meg a lisszaboni rendezvények nemzetközi porondján. Nagykövetségünk szervezésében számos bemutatkozási lehetőség áll a kiérkezők rendelkezésére. Bízunk benne, hogy ezen lehetőségeket a korábbi delegációkhoz hasonlóan teljes mértékben ki tudják aknázni a kiérkező magyar startupperek, akiknek ezúton is sok sikert kívánunk – fűzte hozzá Horváthné Négyessy Katalin, Magyarország Lisszaboni Nagykövetségének külgazdasági attaséja.



A többi magyar startuppal is jobban megismerkedtünk, találtunk kapcsolódási pontokat az együttműködésre - mondta Kinga Mészáros, a Be Smart nyertes Click for Work marketing menedzsere a Portugal Smart Cities Summit 2019 kiállítás kapcsán.

Ez az első alkalom, hogy a Click For Work képviseletében egy nagy külföldi innovációs rendezvényen kiállíthatunk, hatalmas élményt és tapasztalatot jelent ez a számunkra. Nagyon sok érdekes megoldást láttunk a többi kiállítónál, olyanokat is, amik inspirációt adtak a jelenlegi szolgáltatásunk bővítéséhez, új szolgáltatás indításához – ismertette Mészáros Kinga, a Click For Work marketing menedzsere.

A Smart Cities Summit kiállításon rengeteg embernek bemutattuk a projektünket, több olyan céggel is találkoztunk, akik potenciális partnereink lehetnek – emelte ki DunaMátyás, az IT-c társalapítója.



Az itteni magyar nagykövetségen egy networking esten veszünk részt, ahol szintén prezentálhatjuk a fejlesztéseinket a portugál üzleti - szakmai közönség részére – mondta Duna Mátyás, az IT-c társalapítója.

Az innovációhoz és a fejlődéshez elengedhetetlen a nemzetközi kiállításokon való részvétel. A TMRW Lifehosszútávú terve a globális piacra lépés és ennek az első lépései az ilyen jellegű kiállításokon és minél több pitch előadáson keresztül vezet. Rengeteg tapasztalatra és új lehetőségre teszünk szert, a kiállítás ideje alatt – mondta Palicz Péter, a startup társalapítója.

Számunkra ez a lehetőség azért fontos, mert a PocketGuide alkalmazás abszolút a smart city kategóriába illik. Ezen a rendezvényen lehetőségünk van megismerni olyan más startupokat, akikkel szinergia esetén akár együttműködés is létrejöhet. Több olyan megoldással is találkoztunk, melyek a PocketGuide funkcionalitásának integrálásával sokkal erősebb felhasználói élményt nyújthatnak a felhasználóiknak, ezzel bővítve a mi felhasználói bázisunkat is – húzta alá Sándor István, a PocketGuide üzletfejlesztési vezetője.