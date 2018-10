Az amerikai Associated Press (AP) vasárnap közölt egy cikket, melyben az Egyesült Államokba tartó, főképp mexikói bevándorlókat, migránsoknak hadseregeként aposztrofálta. Erre, nem meglepő módon, a tengerentúli liberálisok azonnal elindították a médiahadjáratot, melynek meg is lett az eredménye.

„Rasszista, nem korrekt, sokkoló, fasiszta”. Ezeket a jelzőket zúdították az amerikai liberális megmondó emberek a Twitteren és a balliberális sajtóorgánumokon keresztül az AP hírügynökségre, miután címként a „migránsok hadsereg” (angolul: army of migrants) címet adta egy cikküknek, számol be az esetről az amerikai The Daily Caller hírportál.

Az írásban a több ezer fős, főleg közép-amerikai bevándorlót jellemezték hadseregként, melyre a szélsőségesen baloldali és liberálisok egyből lecsaptak. Egyikük közvetett módon Donald Trumpot és szavazóit tette felelőssé a szerinte elfogadhatatlan címadásért.

Mindemellett elkezdődött a klasszikus migránsmosdatás is, miszerint a bevándorlók menekültek, valamint hogy nők és gyermekek. A világban egyre többször tapasztalható liberális véleménydiktatúra karhatalmistáinak nyomása végül célt ért: az AP megváltoztatta a feliratot, és a hadsereg kifejezést a szerkesztőség karavánra cserélte.

Mint ismert, az USA déli határán mindig is kritikus volt a helyzet a bevándorlás szempontjából, évente több tízezren próbálnak meg Mexikó felől bejutni az államok területére.



Borítókép: MTI/EPA-EFE/Rodrigo Pardo