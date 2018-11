5 év és 2 hónap fogházban letöltendő szabadságvesztésre ítélték Oltványi Józsefet és Pistrui Lászlót ugyanennyi időre börtönben, Baranyi Sándort pedig 6 év, szintén börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélték első fokon a Szegedi Járásbíróságon - írja a szegedma.hu.



Botka és a Szeviép



Bármennyire is szeretné Botka László elterelni magáról a figyelmet az üggyel kapcsolatban, ez elég nehéz. Az 1991-ben alapított cég részese volt szinte az összes Szegeden történt építkezésnek és fejlesztésnek, milliárdos összegű megbízásokat kapott a Szeviép a szocialista politikustól.



Mint ismert, Botka László a két vádlott volt Szeviép-vezérrel közösen avatta fel a cégcsoport új irodaházát és a harmadik vádlottal együtt írta alá a Napfényfürdő kivitelezési szerződését. Ha áttételesen is, de a szocialista EP-képviselő, Ujhelyi István neve is felmerült az ügyben. Ugyanis volt sofőrje volt a Szeviép egyik cége, a Biztonsági Üzem Kft. vezetője. A cég azóta megszűnt, a férfi 2014 óta az önkormányzati tulajdonban lévő Szegedi Közlekedési Kft. repülési üzletágvezetőjeként dolgozik.



Fotó: delmagyar.hu



Emlékezetes, több száz kisvállalkozót tett tönkre az építkezési projektekkel foglalkozó cég évekkel ezelőtti bedőlése. A károsultakat képviselő ügyvéd szerint a több mint 11 milliárdos tartozást maga után hagyó vállalkozás központi szerepet tölthetett be az MSZP finanszírozásában. A cég az alvállalkozók segítségével tolhatta ki a pénzeket Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő sofőrjének.



A polgármester védekezésképp rendre azzal érvel, hogy Szeged 2002 és 2010 között több mint száz beruházást – és így közbeszerzést – bonyolított le, amelyeken egyszer sem nyert a Szeviép. Azonban a vállalat nem közvetlenül az önkormányzattal állt kapcsolatban, hanem a város többségi tulajdonában lévő cégekkel, illetve valamelyik leányvállalata egy konzorcium részeként vett részt a projekteken.

Borítókép: magyaridok.hu