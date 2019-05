Bár soknak tűnik, hogy 2019-ben több mint 20 ezer új lakás épül Magyarországon, ez a szám elmarad a kívánatostól – véli Balla Ákos ingatlanszakértő, aki szerint kétszer ennyi lakásra lenne szükség egy egészséges ingatlanpiacon.

A KSH első negyedévi adatai azt mutatják, hogy idén folytatódik a lakáspiac dinamikus bővülése, akár 20 százalékkal emelkedhet a lakásépítések száma 2018-hoz képest. Az adat azonban csalóka, hiszen ezek a befejezett ingatlanok nem idén, hanem 2017-ben és 2018-ban épültek, csak most jegyzik be őket. „A korábban tapasztalt ingatlanpiaci boom megszűnt, most már lecseng a lakásépítési hullám” – mondja Balla Ákos.

Vissza fog esni az építési kedv

A lakáspiaci boom teljes lecsengése az áfaváltozás miatt is egyre valószínűbb, egyes szakértők szerint 4-5 év múlva drámaian visszaesik majd az építkezési kedv.

Az Otthontérkép csoport közleménye szerint a társasházak, illetve többlakásos projektek között kiemelt helyet foglal el Budapest: a nagy lakásszámú új házak nagyon nagy része itt, esetleg a főváros környékén, egy-egy ponton épül. Ugyanakkor az európai viszonylatban is egyre népszerűbb magyar fővárosban sem oszlanak el egyenletesen az új lakóparkok.