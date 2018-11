A The Federalist amerikai konzervatív hírportál hívta fel a figyelmet, hogy a Demokrata Párt és a balliberális média által is erőszaktevőnek tartott Brett Kavanaugh elleni támadásoknak vége szakadt, mióta hivatalossá vált: a konzervatív férfit iktatták be a főbírói pozícióra.



A cikk rámutat, hogy az igazságért küzdők mintha visszavonulót fújtak volna, miután megpróbálták tönkretenni egy ember életét igazolást nem nyert vádakkal. Adódik a kérdés: hogyha Brett Kavanaugh valóban szexuális zaklatott több nőt is, akkor miért hagyják, hogy a hivatalában maradjon? Miért nem küzdenek, tiltakoznak a demokraták, a nőjogi szervezetek és a média?



Úgy tűnik, mintha letettek volna arról, hogy tovább mocskolják Trump bizalmasát, miután elfoglalta helyét a grémiumban. Mintha már nem is lenne fontos, hogy ez az ember szexuális ragadozó-e vagy sem. Mintha csak addig tartott volna a New York Times hadjárata, amíg nem volt bizonyos, hogy kinevezik-e a republikánusok által támogatott jogi szakembert.



Azóta viszont nincsenek új fejlemények, hírek. Úgy tűnik, mintha egy rosszul sikerült terv lett volna az egész, mintha, hangsúlyozom, mintha az egész csak egy politikai támadás lett volna, hogy ne legyen republikánus túlsúly az Egyesült Államok legfelsőbb jogi testületében.



Borítókép: MTI/EPA pool/Saul Loeb