Látványos videó enged betekintést az új Puskás Aréna munkálataiba. Az átadást 2019. november 25-re tervezik. Az új aréna nagyjából 67 ezer főt lesz képes majd befogadni. Közép-Európa legkorszerűbb, legnagyobb befogadóképességű (78 ezres) koncerthelyszíne lesz, de konferenciáknak, egyéb kiemelt rendezvényeknek is otthont ad majd. A 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságon három csoportmeccset és egy nyolcaddöntőt is játszanak majd benne, de az is felmerült, hogy az Európa-liga, valamint a Bajnokok Ligája döntőjét is a Puskás Arénában rendezzék meg. Tekintse meg az épülő stadionról készült látványos videófelvételt!